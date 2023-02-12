https://ria.ru/20230212/kinolog-1851474596.html
Кинолог рассказал, как собаководы могут узнать о здоровье своего питомца
Кинолог рассказал, как собаководы могут узнать о здоровье своего питомца - РИА Новости, 12.02.2023
Кинолог рассказал, как собаководы могут узнать о здоровье своего питомца
Собаки не могут сообщить хозяевам о своих проблемах со здоровьем с помощью привычных человеку способов, они делают это через язык своего тела, каждому... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T03:32
2023-02-12T03:32
2023-02-12T04:43
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Собаки не могут сообщить хозяевам о своих проблемах со здоровьем с помощью привычных человеку способов, они делают это через язык своего тела, каждому собаководу следует научиться верно понимать сигналы, которые подает питомец, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он добавил, что от того, насколько быстро и правильно хозяин считывает состояние собаки по ее поведению, "будет зависеть и быстрое реагирование на проблемы со здоровьем и успешное общение с животным". В первую очередь кинолог посоветовал обратить внимание на изменения в поведении собаки. При болях она может начать скулить, лаять, вести себя тревожно. Кроме того, может резко измениться темперамент питомца: очень активная собака может превратиться в вялую и безынициативную или, напротив, спокойный пес вдруг станет проявлять нехарактерную для него активность. Также животное может выглядеть социально замкнутым и начать вылизывать определенные места на теле или покусывать их. Некоторые собаки начинают рычать или скулить, остро реагировать на приближение и касания хозяина, питомец может отказываться от прогулок, игр и любимых развлечений. Кроме того, когда собаку что-то беспокоит, у нее могут меняться пищевые привычки: она начинает есть несъедобные предметы, грызть бытовые вещи. У питомца может и вовсе исчезнуть аппетит, он перестает пить и есть. "Можно заметить, что у собаки изменилось дыхание: оно затрудненное или учащенное, более поверхностное или глубокое. Кроме того, у питомца могут повысится частота сердечных сокращений. Если причины очевидные, вы сможете разглядеть рану, какие-либо проблемы с глазами, ушами, лапами или пастью", - добавил Голубев. Тем собаководам, которые подозревают, что у собаки есть проблемы со здоровьем, он порекомендовал в первую очередь провести визуальный осмотр. Питомца нужно проверить от кончика хвоста до кончика носа, возможно, он поранил лапу, или его беспокоят уши или зубы. После визуального осмотра нужно обратиться за помощью в ветеринарную клинику, рассказать о симптомах, которые беспокоят любимца, и об изменениях, которые подметил хозяин. Только специалист сможет помочь вам разобраться в истинных причинах того или иного состояния собаки и назначить, если это необходимо, грамотное лечение, подчеркнул кинолог.
https://ria.ru/20230129/kinolog-1848159316.html
https://ria.ru/20230205/kinolog-1849805333.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
03:32 12.02.2023 (обновлено: 04:43 12.02.2023)
Кинолог рассказал, как собаководы могут узнать о здоровье своего питомца
Кинолог Голубев: собаководы могут узнать о здоровье питомца при помощи языка их тела
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Собаки не могут сообщить хозяевам о своих проблемах со здоровьем с помощью привычных человеку способов, они делают это через язык своего тела, каждому собаководу следует научиться верно понимать сигналы, которые подает питомец, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Собаки не могут сказать, что у них что-то болит, они делают это с помощью своего языка поз, голоса, движений. Собаководу важно понимать язык тела животного и грамотно интерпретировать каждый сигнал питомца, чтобы не упустить что-то важное", - сказал Голубев.
Он добавил, что от того, насколько быстро и правильно хозяин считывает состояние собаки по ее поведению, "будет зависеть и быстрое реагирование на проблемы со здоровьем и успешное общение с животным".
В первую очередь кинолог посоветовал обратить внимание на изменения в поведении собаки. При болях она может начать скулить, лаять, вести себя тревожно. Кроме того, может резко измениться темперамент питомца: очень активная собака может превратиться в вялую и безынициативную или, напротив, спокойный пес вдруг станет проявлять нехарактерную для него активность.
Также животное может выглядеть социально замкнутым и начать вылизывать определенные места на теле или покусывать их. Некоторые собаки начинают рычать или скулить, остро реагировать на приближение и касания хозяина, питомец может отказываться от прогулок, игр и любимых развлечений.
Кроме того, когда собаку что-то беспокоит, у нее могут меняться пищевые привычки: она начинает есть несъедобные предметы, грызть бытовые вещи. У питомца может и вовсе исчезнуть аппетит, он перестает пить и есть.
"Можно заметить, что у собаки изменилось дыхание: оно затрудненное или учащенное, более поверхностное или глубокое. Кроме того, у питомца могут повысится частота сердечных сокращений. Если причины очевидные, вы сможете разглядеть рану, какие-либо проблемы с глазами, ушами, лапами или пастью", - добавил Голубев.
Тем собаководам, которые подозревают, что у собаки есть проблемы со здоровьем, он порекомендовал в первую очередь провести визуальный осмотр. Питомца нужно проверить от кончика хвоста до кончика носа, возможно, он поранил лапу, или его беспокоят уши или зубы.
После визуального осмотра нужно обратиться за помощью в ветеринарную клинику, рассказать о симптомах, которые беспокоят любимца, и об изменениях, которые подметил хозяин. Только специалист сможет помочь вам разобраться в истинных причинах того или иного состояния собаки и назначить, если это необходимо, грамотное лечение, подчеркнул кинолог.