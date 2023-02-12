https://ria.ru/20230212/izrail-1851472856.html

В Израиле более 80 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы

В Израиле более 80 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы - РИА Новости, 12.02.2023

В Израиле более 80 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы

Более 80 тысяч человек протестовали по всему Израилю в ходе очередных демонстраций против запланированной судебной реформы, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T02:23

2023-02-12T02:23

2023-02-12T02:30

в мире

израиль

иерусалим

тель-авив

биньямин нетаньяху

ицхак герцог

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 80 тысяч человек протестовали по всему Израилю в ходе очередных демонстраций против запланированной судебной реформы, сообщает газета Haaretz. Как отмечается, акции начались с минуты молчания, чтобы почтить память жертв теракта в Иерусалиме на этой неделе. По данным газеты, в Тель-Авиве на протесты вышли 50 тысяч участников. Некоторые собравшиеся выступали за отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху, другие просили западных лидеров помочь разрешить кризис в стране. Издание добавляет, что в Иерусалиме по меньшей мере семь тысяч человек собрались снаружи дома президента Израиля Ицхака Герцога, а затем прошли маршем к дому Нетаньяху, доступ к которому был заблокирован полицейскими баррикадами. Также акции прошли в других городах, в том числе Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде, Бейт-Шемеше, Кфар-Саве и других. В Израиле с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу, которая ограничит полномочия Верховного суда страны и позволит парламентариям оспаривать его решения, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей. В соответствии с предложенной реформой правительство намерено, в частности, разрешить 120-местному парламенту преодолевать вето Верховного суда простым большинством в 61 голос.

https://ria.ru/20230116/protesty-1845307545.html

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в мире, израиль, иерусалим, тель-авив, биньямин нетаньяху, ицхак герцог