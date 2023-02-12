02:23 12.02.2023 (обновлено: 02:30 12.02.2023)
В Израиле более 80 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы
Haaretz: более 80 тысяч человек в Израиле вышли на протест против судебной реформы
Участники митинга в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 80 тысяч человек протестовали по всему Израилю в ходе очередных демонстраций против запланированной судебной реформы, сообщает газета Haaretz.
"Более 80 тысяч демонстрантов собрались на улицах по всему Израилю вечером в субботу, чтобы осудить планы по ослаблению судебной системы страны", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечается, акции начались с минуты молчания, чтобы почтить память жертв теракта в Иерусалиме на этой неделе. По данным газеты, в Тель-Авиве на протесты вышли 50 тысяч участников. Некоторые собравшиеся выступали за отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху, другие просили западных лидеров помочь разрешить кризис в стране.
Издание добавляет, что в Иерусалиме по меньшей мере семь тысяч человек собрались снаружи дома президента Израиля Ицхака Герцога, а затем прошли маршем к дому Нетаньяху, доступ к которому был заблокирован полицейскими баррикадами.
В Израиле с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу, которая ограничит полномочия Верховного суда страны и позволит парламентариям оспаривать его решения, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей. В соответствии с предложенной реформой правительство намерено, в частности, разрешить 120-местному парламенту преодолевать вето Верховного суда простым большинством в 61 голос.
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