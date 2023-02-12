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Умер ученый в области космической биологии Анатолий Григорьев - РИА Новости, 12.02.2023
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Умер ученый в области космической биологии Анатолий Григорьев
Умер ученый в области космической биологии Анатолий Григорьев - РИА Новости, 12.02.2023
Умер ученый в области космической биологии Анатолий Григорьев
После продолжительной болезни скончался выдающийся учёный в области космической биологии и медицины Анатолий Григорьев, сообщили в пресс-службе Института... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:46
2023-02-12T18:46
космос - риа наука
россия
российская академия наук
институт медико-биологических проблем ран
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. После продолжительной болезни скончался выдающийся учёный в области космической биологии и медицины Анатолий Григорьев, сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Григорьев внес крупный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины, что позволило осуществлять самые продолжительные в мировой практике космонавтики пилотируемые полеты на орбитальных космических станциях. Под его руководством были выполнены наземные имитационные эксперименты, которые позволили научно обосновать и внедрить в практику космических полетов методы медицинского контроля, прогноза и управления состоянием человека, создать комплекс средств и методов профилактики неблагоприятного действия факторов космического полёта. С 1988 по 2008 годы занимал должность директора Института медико-биологических проблем РАН.
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космос - риа наука, россия, российская академия наук, институт медико-биологических проблем ран
Космос - РИА Наука, Россия, Российская академия наук, Институт медико-биологических проблем РАН
18:46 12.02.2023
 
Умер ученый в области космической биологии Анатолий Григорьев

Умер выдающийся российский ученый в области космической биологии Анатолий Григорьев

© ИМБП РАН/Telegram Анатолий Иванович Григорьев
 Анатолий Иванович Григорьев
© ИМБП РАН/Telegram
Анатолий Иванович Григорьев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. После продолжительной болезни скончался выдающийся учёный в области космической биологии и медицины Анатолий Григорьев, сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
"С прискорбием сообщаем, что 11 февраля 2023 года, после тяжелой и продолжительной болезни, на 80-м году жизни скончался Анатолий Иванович Григорьев, выдающийся ученый в области космической биологии и медицины, академик, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор", - говорится в сообщении.
Григорьев внес крупный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины, что позволило осуществлять самые продолжительные в мировой практике космонавтики пилотируемые полеты на орбитальных космических станциях.
Под его руководством были выполнены наземные имитационные эксперименты, которые позволили научно обосновать и внедрить в практику космических полетов методы медицинского контроля, прогноза и управления состоянием человека, создать комплекс средств и методов профилактики неблагоприятного действия факторов космического полёта.
С 1988 по 2008 годы занимал должность директора Института медико-биологических проблем РАН.
 
Космос - РИА НаукаРоссияРоссийская академия наукИнститут медико-биологических проблем РАН
 
 
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