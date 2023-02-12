https://ria.ru/20230212/grigorev-1851551386.html

Умер ученый в области космической биологии Анатолий Григорьев

Умер ученый в области космической биологии Анатолий Григорьев - РИА Новости, 12.02.2023

Умер ученый в области космической биологии Анатолий Григорьев

После продолжительной болезни скончался выдающийся учёный в области космической биологии и медицины Анатолий Григорьев, сообщили в пресс-службе Института... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:46

2023-02-12T18:46

2023-02-12T18:46

космос - риа наука

россия

российская академия наук

институт медико-биологических проблем ран

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. После продолжительной болезни скончался выдающийся учёный в области космической биологии и медицины Анатолий Григорьев, сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Григорьев внес крупный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины, что позволило осуществлять самые продолжительные в мировой практике космонавтики пилотируемые полеты на орбитальных космических станциях. Под его руководством были выполнены наземные имитационные эксперименты, которые позволили научно обосновать и внедрить в практику космических полетов методы медицинского контроля, прогноза и управления состоянием человека, создать комплекс средств и методов профилактики неблагоприятного действия факторов космического полёта. С 1988 по 2008 годы занимал должность директора Института медико-биологических проблем РАН.

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, российская академия наук, институт медико-биологических проблем ран