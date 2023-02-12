https://ria.ru/20230212/energetika-1851475899.html

Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике, заявил посол

Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023

Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике, заявил посол

РФ и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в энергетической сфере и в рамках механизмов ОПЕК+, такая работа востребована, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T04:44

2023-02-12T04:44

2023-02-12T04:44

россия

саудовская аравия

австралия

евросоюз

опек

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. РФ и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в энергетической сфере и в рамках механизмов ОПЕК+, такая работа востребована, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. По его словам, взаимодействие двух стран в энергетической сфере можно назвать одной из несущих опор двусторонних отношений. "Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему - различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии", - сказал дипломат. Он отметил, что скоординированные действия крупнейших производителей нефти позволили в значительной степени стабилизировать рынки энергоресурсов и нивелировать негативные тенденции. "В текущей обстановке эта работа продолжает оставаться востребованной", - добавил Козлов. Кроме того, в Саудовской Аравии подчеркивают, что введение разного рода нелегитимных ограничений - санкций, эмбарго, "ценовых потолков" - только подогревает неопределенность и непредсказуемость в сфере глобальной энергетики, сообщил российский посол. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).

https://ria.ru/20221213/araviya-1838274790.html

https://ria.ru/20221219/koran-1839759856.html

https://ria.ru/20230211/neft-1851371398.html

россия

саудовская аравия

австралия

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россия, саудовская аравия, австралия, евросоюз, опек