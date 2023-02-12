Рейтинг@Mail.ru
Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/energetika-1851475899.html
Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике, заявил посол
Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике, заявил посол
РФ и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в энергетической сфере и в рамках механизмов ОПЕК+, такая работа востребована, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T04:44
2023-02-12T04:44
россия
саудовская аравия
австралия
евросоюз
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480035_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bdda2a81b85eb5ce8da74c9e4cc6cbe2.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. РФ и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в энергетической сфере и в рамках механизмов ОПЕК+, такая работа востребована, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. По его словам, взаимодействие двух стран в энергетической сфере можно назвать одной из несущих опор двусторонних отношений. "Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему - различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии", - сказал дипломат. Он отметил, что скоординированные действия крупнейших производителей нефти позволили в значительной степени стабилизировать рынки энергоресурсов и нивелировать негативные тенденции. "В текущей обстановке эта работа продолжает оставаться востребованной", - добавил Козлов. Кроме того, в Саудовской Аравии подчеркивают, что введение разного рода нелегитимных ограничений - санкций, эмбарго, "ценовых потолков" - только подогревает неопределенность и непредсказуемость в сфере глобальной энергетики, сообщил российский посол. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
https://ria.ru/20221213/araviya-1838274790.html
https://ria.ru/20221219/koran-1839759856.html
https://ria.ru/20230211/neft-1851371398.html
россия
саудовская аравия
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480035_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09afa7970115e4745efbc6853c6dd1ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, австралия, евросоюз, опек
Россия, Саудовская Аравия, Австралия, Евросоюз, ОПЕК
04:44 12.02.2023
 
Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике, заявил посол

Посол Козлов: Россия и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в энергетической сфере

© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. РФ и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в энергетической сфере и в рамках механизмов ОПЕК+, такая работа востребована, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов.
По его словам, взаимодействие двух стран в энергетической сфере можно назвать одной из несущих опор двусторонних отношений.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 12:02
"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии
"Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему - различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии", - сказал дипломат.
Он отметил, что скоординированные действия крупнейших производителей нефти позволили в значительной степени стабилизировать рынки энергоресурсов и нивелировать негативные тенденции.
"В текущей обстановке эта работа продолжает оставаться востребованной", - добавил Козлов.
Кроме того, в Саудовской Аравии подчеркивают, что введение разного рода нелегитимных ограничений - санкций, эмбарго, "ценовых потолков" - только подогревает неопределенность и непредсказуемость в сфере глобальной энергетики, сообщил российский посол.
Коран - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 15:50Религия
Саудовская Аравия передаст российским мусульманам тысячи экземпляров Корана
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
С 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Вчера, 10:10
В Иране назвали решение о потолке цен на российскую нефть данью США
 
РоссияСаудовская АравияАвстралияЕвросоюзОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала