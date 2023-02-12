https://ria.ru/20230212/bakhreyn-1851512366.html

В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол

В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023

В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол

Компании из России проявляют возросший интерес к работе в Бахрейне, собираются продвигать в этой стране российские бренды пищевой и текстильной промышленности,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:25

2023-02-12T13:25

2023-02-12T14:10

экономика

бахрейн

россия

персидский залив

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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Компании из России проявляют возросший интерес к работе в Бахрейне, собираются продвигать в этой стране российские бренды пищевой и текстильной промышленности, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. "Интерес российских компаний к Бахрейну действительно вырос. Всё больше представителей отечественного бизнеса в рамках стратегии по расширению внешнеэкономических связей рассматривают королевство как точку "входа" в страны Персидского залива. Существуют проекты по продвижению здесь российских брендов пищевой и текстильной промышленности, в том числе в сегменте модной одежды", - рассказал посол. По его мнению, Манама с ее развитой финансовой системой, удобным законодательством и потенциалом развития является привлекательным направлением для российского бизнеса. "Бахрейнские партнеры демонстрируют полную кооперабельность и готовы оказывать поддержку бизнесу из России", - добавил Скосырев. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230212/khab-1851510417.html

бахрейн

россия

персидский залив

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, бахрейн, россия, персидский залив