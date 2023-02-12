https://ria.ru/20230212/bakhreyn-1851512366.html
В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол
В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол
Компании из России проявляют возросший интерес к работе в Бахрейне, собираются продвигать в этой стране российские бренды пищевой и текстильной промышленности,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:25
2023-02-12T13:25
2023-02-12T14:10
экономика
бахрейн
россия
персидский залив
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Компании из России проявляют возросший интерес к работе в Бахрейне, собираются продвигать в этой стране российские бренды пищевой и текстильной промышленности, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. "Интерес российских компаний к Бахрейну действительно вырос. Всё больше представителей отечественного бизнеса в рамках стратегии по расширению внешнеэкономических связей рассматривают королевство как точку "входа" в страны Персидского залива. Существуют проекты по продвижению здесь российских брендов пищевой и текстильной промышленности, в том числе в сегменте модной одежды", - рассказал посол. По его мнению, Манама с ее развитой финансовой системой, удобным законодательством и потенциалом развития является привлекательным направлением для российского бизнеса. "Бахрейнские партнеры демонстрируют полную кооперабельность и готовы оказывать поддержку бизнесу из России", - добавил Скосырев. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230212/khab-1851510417.html
бахрейн
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бахрейн, россия, персидский залив
Экономика, Бахрейн, Россия, Персидский залив
13:25 12.02.2023 (обновлено: 14:10 12.02.2023)
В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол
Посол Скосырев: в Бахрейне будут продвигать российские промышленные бренды