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В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
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В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол
В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол
Компании из России проявляют возросший интерес к работе в Бахрейне, собираются продвигать в этой стране российские бренды пищевой и текстильной промышленности,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:25
2023-02-12T14:10
экономика
бахрейн
россия
персидский залив
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Компании из России проявляют возросший интерес к работе в Бахрейне, собираются продвигать в этой стране российские бренды пищевой и текстильной промышленности, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. "Интерес российских компаний к Бахрейну действительно вырос. Всё больше представителей отечественного бизнеса в рамках стратегии по расширению внешнеэкономических связей рассматривают королевство как точку "входа" в страны Персидского залива. Существуют проекты по продвижению здесь российских брендов пищевой и текстильной промышленности, в том числе в сегменте модной одежды", - рассказал посол. По его мнению, Манама с ее развитой финансовой системой, удобным законодательством и потенциалом развития является привлекательным направлением для российского бизнеса. "Бахрейнские партнеры демонстрируют полную кооперабельность и готовы оказывать поддержку бизнесу из России", - добавил Скосырев. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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экономика, бахрейн, россия, персидский залив
Экономика, Бахрейн, Россия, Персидский залив
13:25 12.02.2023 (обновлено: 14:10 12.02.2023)
 
В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол

Посол Скосырев: в Бахрейне будут продвигать российские промышленные бренды

© Flickr / CosmoPoliticianБахрейн
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Flickr / CosmoPolitician
Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Компании из России проявляют возросший интерес к работе в Бахрейне, собираются продвигать в этой стране российские бренды пищевой и текстильной промышленности, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев.
"Интерес российских компаний к Бахрейну действительно вырос. Всё больше представителей отечественного бизнеса в рамках стратегии по расширению внешнеэкономических связей рассматривают королевство как точку "входа" в страны Персидского залива. Существуют проекты по продвижению здесь российских брендов пищевой и текстильной промышленности, в том числе в сегменте модной одежды", - рассказал посол.
По его мнению, Манама с ее развитой финансовой системой, удобным законодательством и потенциалом развития является привлекательным направлением для российского бизнеса. "Бахрейнские партнеры демонстрируют полную кооперабельность и готовы оказывать поддержку бизнесу из России", - добавил Скосырев.
Читайте полный текст интервью >>
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ЭкономикаБахрейнРоссияПерсидский залив
 
 
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