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Дипломаты прорабатывают возможность встречи лидеров России и Бахрейна - РИА Новости, 12.02.2023
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Дипломаты прорабатывают возможность встречи лидеров России и Бахрейна
Дипломаты прорабатывают возможность встречи лидеров России и Бахрейна - РИА Новости, 12.02.2023
Дипломаты прорабатывают возможность встречи лидеров России и Бахрейна
Возможность проведения встречи между королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и президентом России Владимиром Путиным прорабатывается, но пока нет... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:12
2023-02-12T14:10
политика
россия
бахрейн
хамад бен иса аль халифа
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Возможность проведения встречи между королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и президентом России Владимиром Путиным прорабатывается, но пока нет договоренностей по времени и месту, сообщил в интервью РИА Новости посол России в королевстве Алексей Скосырев. "Прорабатывается возможность проведения встречи в верхах, однако договоренности по ее модальностям – времени и месту – пока не достигнуты", - отметил дипломат. В декабре 2021 года в Бахрейне побывала делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко. По итогам визита она рассказала, что король Аль Халифа проинформировал ее об ожидании визита российского президента и о желании посетить Москву. В последний раз лидеры двух стран встречались лично в 2016 году во время визита короля Бахрейна в Россию.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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политика, россия, бахрейн, хамад бен иса аль халифа
Политика, Россия, Бахрейн, Хамад бен Иса Аль Халифа
13:12 12.02.2023 (обновлено: 14:10 12.02.2023)
 
Дипломаты прорабатывают возможность встречи лидеров России и Бахрейна

Посол Скосырев: дипломаты прорабатывают возможность встречи лидеров России и Бахрейна

© AP Photo / Kamran JebreiliМанама
Манама - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
Манама . Архивное фото
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Возможность проведения встречи между королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и президентом России Владимиром Путиным прорабатывается, но пока нет договоренностей по времени и месту, сообщил в интервью РИА Новости посол России в королевстве Алексей Скосырев.
"Прорабатывается возможность проведения встречи в верхах, однако договоренности по ее модальностям – времени и месту – пока не достигнуты", - отметил дипломат.
В декабре 2021 года в Бахрейне побывала делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко. По итогам визита она рассказала, что король Аль Халифа проинформировал ее об ожидании визита российского президента и о желании посетить Москву. В последний раз лидеры двух стран встречались лично в 2016 году во время визита короля Бахрейна в Россию.
Читайте полный текст интервью >>
Манама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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