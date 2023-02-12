https://ria.ru/20230212/bakhreyn-1851510770.html

Дипломаты прорабатывают возможность встречи лидеров России и Бахрейна

Дипломаты прорабатывают возможность встречи лидеров России и Бахрейна - РИА Новости, 12.02.2023

Дипломаты прорабатывают возможность встречи лидеров России и Бахрейна

Возможность проведения встречи между королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и президентом России Владимиром Путиным прорабатывается, но пока нет... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:12

2023-02-12T13:12

2023-02-12T14:10

политика

россия

бахрейн

хамад бен иса аль халифа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822770578_0:307:3095:2048_1920x0_80_0_0_df45a583ea104a0217da740cd5686af8.jpg

ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Возможность проведения встречи между королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и президентом России Владимиром Путиным прорабатывается, но пока нет договоренностей по времени и месту, сообщил в интервью РИА Новости посол России в королевстве Алексей Скосырев. "Прорабатывается возможность проведения встречи в верхах, однако договоренности по ее модальностям – времени и месту – пока не достигнуты", - отметил дипломат. В декабре 2021 года в Бахрейне побывала делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко. По итогам визита она рассказала, что король Аль Халифа проинформировал ее об ожидании визита российского президента и о желании посетить Москву. В последний раз лидеры двух стран встречались лично в 2016 году во время визита короля Бахрейна в Россию.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

россия

бахрейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, бахрейн, хамад бен иса аль халифа