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Посол России в Бахрейне прокомментировал военное сотрудничество двух стран - РИА Новости, 12.02.2023
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Посол России в Бахрейне прокомментировал военное сотрудничество двух стран
Посол России в Бахрейне прокомментировал военное сотрудничество двух стран - РИА Новости, 12.02.2023
Посол России в Бахрейне прокомментировал военное сотрудничество двух стран
Россия и Бахрейн, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжают сотрудничать в военной сфере, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Манаме Алексей РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T03:06
2023-02-12T03:06
россия
бахрейн
манама
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости. Россия и Бахрейн, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжают сотрудничать в военной сфере, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Манаме Алексей Скосырев. "Могу сказать, что военное и военно-техническое сотрудничество, пусть и в скромных масштабах, продолжается, контакты по линии оборонных ведомств поддерживаются", - отметил посол. В 2015 году Россия и Бахрейн подписали межправительственный договор о военно-техническом сотрудничестве. За год до этого стало известно, что Королевство стало первым заказчиком российских противотанковых комплексов "Корнет-ЭМ".
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россия, бахрейн, манама
Россия, Бахрейн, Манама
03:06 12.02.2023
 
Посол России в Бахрейне прокомментировал военное сотрудничество двух стран

Посол Скосырев: Россия и Бахрейн не прекращают военное сотрудничество

© Фото : предоставлено Qatar TourismВид на город Доха
Вид на город Доха - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Вид на город Доха. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 фев - РИА Новости. Россия и Бахрейн, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжают сотрудничать в военной сфере, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Манаме Алексей Скосырев.
"Могу сказать, что военное и военно-техническое сотрудничество, пусть и в скромных масштабах, продолжается, контакты по линии оборонных ведомств поддерживаются", - отметил посол.
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В 2015 году Россия и Бахрейн подписали межправительственный договор о военно-техническом сотрудничестве. За год до этого стало известно, что Королевство стало первым заказчиком российских противотанковых комплексов "Корнет-ЭМ".
 
РоссияБахрейнМанама
 
 
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