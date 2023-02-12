https://ria.ru/20230212/bakhreyn-1851473940.html

Посол России в Бахрейне прокомментировал военное сотрудничество двух стран

Посол России в Бахрейне прокомментировал военное сотрудничество двух стран - РИА Новости, 12.02.2023

Посол России в Бахрейне прокомментировал военное сотрудничество двух стран

Россия и Бахрейн, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжают сотрудничать в военной сфере, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Манаме Алексей РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T03:06

2023-02-12T03:06

2023-02-12T03:06

россия

бахрейн

манама

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ДОХА, 12 фев - РИА Новости. Россия и Бахрейн, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжают сотрудничать в военной сфере, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Манаме Алексей Скосырев. "Могу сказать, что военное и военно-техническое сотрудничество, пусть и в скромных масштабах, продолжается, контакты по линии оборонных ведомств поддерживаются", - отметил посол. В 2015 году Россия и Бахрейн подписали межправительственный договор о военно-техническом сотрудничестве. За год до этого стало известно, что Королевство стало первым заказчиком российских противотанковых комплексов "Корнет-ЭМ".

https://ria.ru/20221103/rol-1829136257.html

россия

бахрейн

манама

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2023

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россия, бахрейн, манама