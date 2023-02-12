https://ria.ru/20230212/araviya-1851493053.html
Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол
Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол
Саудовская Аравия хотела бы подключиться к БРИКС и стать интегрированной частью ШОС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:04
2023-02-12T10:04
2023-02-12T11:41
в мире
саудовская аравия
россия
эр-рияд (город)
шос
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824464853_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_dc7d5e030ac0dfcd3ea66d9f0beaaa5e.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия хотела бы подключиться к БРИКС и стать интегрированной частью ШОС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. "В рамках диверсификации своей внешнеполитической линии Саудовская Аравия заинтересована в подключении к таким авторитетным международным объединениям, как ШОС и БРИКС", - сказал посол. По его словам, соответствующие идеи на этот счет саудовские друзья озвучивают, в частности, в контактах с российской стороной. Он отметил, что стремление Эр-Рияда стать интегрированной частью этих многосторонних структур, прежде всего ШОС, имеет неплохую перспективу. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230212/kozlov-1851174369.html
https://ria.ru/20230212/agroproduktsiya-1851488922.html
саудовская аравия
россия
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824464853_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_0969b593ddfe8998b380a7225734ac05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, россия, эр-рияд (город), шос, брикс
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Эр-Рияд (город), ШОС, БРИКС
10:04 12.02.2023 (обновлено: 11:41 12.02.2023)
Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол
Посол Сергей Козлов: Эр-Рияд хотел бы подключиться к БРИКС и стать частью ШОС