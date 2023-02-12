Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/araviya-1851493053.html
Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол
Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол
Саудовская Аравия хотела бы подключиться к БРИКС и стать интегрированной частью ШОС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:04
2023-02-12T11:41
в мире
саудовская аравия
россия
эр-рияд (город)
шос
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824464853_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_dc7d5e030ac0dfcd3ea66d9f0beaaa5e.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия хотела бы подключиться к БРИКС и стать интегрированной частью ШОС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. "В рамках диверсификации своей внешнеполитической линии Саудовская Аравия заинтересована в подключении к таким авторитетным международным объединениям, как ШОС и БРИКС", - сказал посол. По его словам, соответствующие идеи на этот счет саудовские друзья озвучивают, в частности, в контактах с российской стороной. Он отметил, что стремление Эр-Рияда стать интегрированной частью этих многосторонних структур, прежде всего ШОС, имеет неплохую перспективу. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230212/kozlov-1851174369.html
https://ria.ru/20230212/agroproduktsiya-1851488922.html
саудовская аравия
россия
эр-рияд (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824464853_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_0969b593ddfe8998b380a7225734ac05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, россия, эр-рияд (город), шос, брикс
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Эр-Рияд (город), ШОС, БРИКС
10:04 12.02.2023 (обновлено: 11:41 12.02.2023)
 
Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол

Посол Сергей Козлов: Эр-Рияд хотел бы подключиться к БРИКС и стать частью ШОС

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Эр-Рияд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия хотела бы подключиться к БРИКС и стать интегрированной частью ШОС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов.
"В рамках диверсификации своей внешнеполитической линии Саудовская Аравия заинтересована в подключении к таким авторитетным международным объединениям, как ШОС и БРИКС", - сказал посол.
Посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 10:00
Сергей Козлов: Эр-Рияд не соглашается войти в коалицию против России
По его словам, соответствующие идеи на этот счет саудовские друзья озвучивают, в частности, в контактах с российской стороной.
"Если вопрос о партнерстве по диалогу ШОС находится в стадии активной проработки, то возможное членство Саудовской Аравии в БРИКС на данный момент рассматривается концептуально", - добавил Козлов.
Он отметил, что стремление Эр-Рияда стать интегрированной частью этих многосторонних структур, прежде всего ШОС, имеет неплохую перспективу.
Читайте полный текст интервью >>>
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 09:33
Экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию в 2022 году вырос на 50 процентов
 
В миреСаудовская АравияРоссияЭр-Рияд (город)ШОСБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала