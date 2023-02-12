https://ria.ru/20230212/araviya-1851493053.html

Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол

Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023

Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол

Саудовская Аравия хотела бы подключиться к БРИКС и стать интегрированной частью ШОС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:04

2023-02-12T10:04

2023-02-12T11:41

в мире

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

шос

брикс

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия хотела бы подключиться к БРИКС и стать интегрированной частью ШОС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. "В рамках диверсификации своей внешнеполитической линии Саудовская Аравия заинтересована в подключении к таким авторитетным международным объединениям, как ШОС и БРИКС", - сказал посол. По его словам, соответствующие идеи на этот счет саудовские друзья озвучивают, в частности, в контактах с российской стороной. Он отметил, что стремление Эр-Рияда стать интегрированной частью этих многосторонних структур, прежде всего ШОС, имеет неплохую перспективу. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230212/kozlov-1851174369.html

https://ria.ru/20230212/agroproduktsiya-1851488922.html

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, россия, эр-рияд (город), шос, брикс