https://ria.ru/20230211/zst-1851387786.html
Посол назвала сроки подписания соглашения о ЗСТ Индонезии и ЕАЭС
Посол назвала сроки подписания соглашения о ЗСТ Индонезии и ЕАЭС - РИА Новости, 11.02.2023
Посол назвала сроки подписания соглашения о ЗСТ Индонезии и ЕАЭС
Переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, соглашение может быть подписано в течение двух лет или... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:45
2023-02-11T12:45
2023-02-11T13:14
людмила воробьева
евразийский экономический союз
индонезия
россия
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БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, соглашение может быть подписано в течение двух лет или быстрее, сообщила в интервью РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева. "В конце прошлого года был запущен процесс переговоров о зоне свободной торговли и соответствующем соглашении между ЕАЭС и правительством Индонезии. У нас в 2019 году был подписан меморандум о сотрудничестве между ЕАЭС и правительством Индонезии, а вот запуск переговоров о ЗСТ состоялся в конце прошлого года", - рассказала глава российской дипмиссии в Индонезии. "В этом году переговорный процесс будет происходить, и, по предварительным оценкам, он может занять года два, а может быть и меньше", - сообщила Воробьева. Это очень важное событие, и индонезийцы с большим энтузиазмом воспринимают перспективы такого сотрудничества, продолжила она. "У них большой опыт: у Индонезии много таких соглашений, и они очень рассчитывают на скорое подписание этого соглашения", - добавила посол России в Индонезии.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила воробьева, евразийский экономический союз, индонезия, россия
Людмила Воробьева, Евразийский экономический союз, Индонезия, Россия
12:45 11.02.2023 (обновлено: 13:14 11.02.2023)
Посол назвала сроки подписания соглашения о ЗСТ Индонезии и ЕАЭС
Посол Воробьева: соглашение о ЗСТ Индонезии и ЕАЭС могут подписать в течение двух лет
БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, соглашение может быть подписано в течение двух лет или быстрее, сообщила в интервью РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.
"В конце прошлого года был запущен процесс переговоров о зоне свободной торговли и соответствующем соглашении между ЕАЭС
и правительством Индонезии. У нас в 2019 году был подписан меморандум о сотрудничестве между ЕАЭС и правительством Индонезии, а вот запуск переговоров о ЗСТ состоялся в конце прошлого года", - рассказала глава российской дипмиссии в Индонезии.
"В этом году переговорный процесс будет происходить, и, по предварительным оценкам, он может занять года два, а может быть и меньше", - сообщила Воробьева.
Это очень важное событие, и индонезийцы с большим энтузиазмом воспринимают перспективы такого сотрудничества, продолжила она.
"У них большой опыт: у Индонезии много таких соглашений, и они очень рассчитывают на скорое подписание этого соглашения", - добавила посол России в Индонезии.