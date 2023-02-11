https://ria.ru/20230211/zst-1851387786.html

Посол назвала сроки подписания соглашения о ЗСТ Индонезии и ЕАЭС

Посол назвала сроки подписания соглашения о ЗСТ Индонезии и ЕАЭС - РИА Новости, 11.02.2023

Посол назвала сроки подписания соглашения о ЗСТ Индонезии и ЕАЭС

Переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, соглашение может быть подписано в течение двух лет или... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:45

2023-02-11T12:45

2023-02-11T13:14

людмила воробьева

евразийский экономический союз

индонезия

россия

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БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, соглашение может быть подписано в течение двух лет или быстрее, сообщила в интервью РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева. "В конце прошлого года был запущен процесс переговоров о зоне свободной торговли и соответствующем соглашении между ЕАЭС и правительством Индонезии. У нас в 2019 году был подписан меморандум о сотрудничестве между ЕАЭС и правительством Индонезии, а вот запуск переговоров о ЗСТ состоялся в конце прошлого года", - рассказала глава российской дипмиссии в Индонезии. "В этом году переговорный процесс будет происходить, и, по предварительным оценкам, он может занять года два, а может быть и меньше", - сообщила Воробьева. Это очень важное событие, и индонезийцы с большим энтузиазмом воспринимают перспективы такого сотрудничества, продолжила она. "У них большой опыт: у Индонезии много таких соглашений, и они очень рассчитывают на скорое подписание этого соглашения", - добавила посол России в Индонезии.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

людмила воробьева, евразийский экономический союз, индонезия, россия