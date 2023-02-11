https://ria.ru/20230211/zerno-1851381017.html

Российское зерно поступает в Египет в больших объемах, заявил посол в Каире

Российское зерно поступает в Египет в больших объемах, заявил посол в Каире - РИА Новости, 11.02.2023

Российское зерно поступает в Египет в больших объемах, заявил посол в Каире

Зерно из России поступает в Египет в больших объемах, чем прежде, несмотря на санкции Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:46

2023-02-11T11:46

2023-02-11T13:12

россия

египет

каир (город)

цены на нефть

георгий борисенко

экономика

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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Зерно из России поступает в Египет в больших объемах, чем прежде, несмотря на санкции Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "Российское зерно продолжает идти египетским потребителям, причем даже в больших объемах, чем прежде", - сказал Борисенко. По словам посла, в текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 июля 2022 года и завершится 30 июня 2023 года, объем поставок из России в Египет может дойти до отметки в 8 миллионов тонн. "Я хочу подчеркнуть, что это несмотря на те препоны, которые специально создал Запад", - добавил Борисенко. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230130/zerno-1848483374.html

россия

египет

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, египет, каир (город), цены на нефть, георгий борисенко, экономика