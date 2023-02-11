https://ria.ru/20230211/zerno-1851381017.html
Российское зерно поступает в Египет в больших объемах, заявил посол в Каире
Российское зерно поступает в Египет в больших объемах, заявил посол в Каире - РИА Новости, 11.02.2023
Российское зерно поступает в Египет в больших объемах, заявил посол в Каире
Зерно из России поступает в Египет в больших объемах, чем прежде, несмотря на санкции Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:46
2023-02-11T11:46
2023-02-11T13:12
россия
египет
каир (город)
цены на нефть
георгий борисенко
экономика
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Зерно из России поступает в Египет в больших объемах, чем прежде, несмотря на санкции Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "Российское зерно продолжает идти египетским потребителям, причем даже в больших объемах, чем прежде", - сказал Борисенко. По словам посла, в текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 июля 2022 года и завершится 30 июня 2023 года, объем поставок из России в Египет может дойти до отметки в 8 миллионов тонн. "Я хочу подчеркнуть, что это несмотря на те препоны, которые специально создал Запад", - добавил Борисенко. Читайте полный текст интервью >>>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, каир (город), цены на нефть, георгий борисенко, экономика
Россия, Египет, Каир (город), Цены на нефть, Георгий Борисенко, Экономика
11:46 11.02.2023 (обновлено: 13:12 11.02.2023)
Российское зерно поступает в Египет в больших объемах, заявил посол в Каире
Посол Борисенко: российское зерно поступает в Египет в больших объемах, чем прежде