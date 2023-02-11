https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851361689.html

Число жертв землетрясений в Турции превысило 20 тысяч человек

Число жертв землетрясений в Турции превысило 20 тысяч человек - РИА Новости, 11.02.2023

Число жертв землетрясений в Турции превысило 20 тысяч человек

Число жертв землетрясений в Турции достигло 20 665 человек, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD). РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:42

2023-02-11T08:42

2023-02-11T11:08

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 11 фев — РИА Новости. Число жертв землетрясений в Турции достигло 20 665 человек, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

турция

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция