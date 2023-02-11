https://ria.ru/20230211/zdaniya-1851391726.html

В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся зданиях

В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся зданиях - РИА Новости, 11.02.2023

В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся зданиях

Восемь человек арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях,... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T13:15

2023-02-11T13:15

2023-02-11T13:21

в мире

турция

шанлыурфа (провинция)

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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Восемь человек арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях, передает телеканал Habertürk.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 20 тысяч человек."В Шанлыурфе были арестованы 8 подозреваемых, в отношении которых был выдан ордер на задержание в связи с обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях строительными дефектами и действиями по срезанию колонн", - передал телеканал.

https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851385524.html

турция

шанлыурфа (провинция)

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Варвара Скокшина

в мире, турция, шанлыурфа (провинция)