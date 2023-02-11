13:15 11.02.2023 (обновлено: 13:21 11.02.2023)
В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся зданиях
В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся при землетрясении зданиях
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСпасатели у жилого дома, разрушенного в результате землетрясения в Турции
Спасатели у жилого дома, разрушенного в результате землетрясения в Турции
АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Восемь человек арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях, передает телеканал Habertürk.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 20 тысяч человек.
"В Шанлыурфе были арестованы 8 подозреваемых, в отношении которых был выдан ордер на задержание в связи с обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях строительными дефектами и действиями по срезанию колонн", - передал телеканал.