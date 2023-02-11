https://ria.ru/20230211/zakon-1851133831.html

"Это нужно для победы над Россией": Киев решился на отчаянный шаг

"Это нужно для победы над Россией": Киев решился на отчаянный шаг - РИА Новости, 11.02.2023

"Это нужно для победы над Россией": Киев решился на отчаянный шаг

Украина готовится к наступлению — для этого под присмотром НАТО формируются новые соединения. Но процесс идет не так быстро, как хотелось бы властям. О... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:00

2023-02-11T08:00

2023-02-11T08:20

специальная военная операция на украине

украина

артемовск

валерий залужный

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846726413_350:655:2827:2048_1920x0_80_0_0_d4f36c6165300eb8c76e4004b3ddec3f.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Украина готовится к наступлению — для этого под присмотром НАТО формируются новые соединения. Но процесс идет не так быстро, как хотелось бы властям. О проблемах, с которыми столкнулись ВСУ, — в материале РИА Новости."Карательный закон""В попытке подготовить свои войска Владимир Зеленский в январе подписал карательный закон, который вводит более суровое наказание для дезертиров, а также отказавшихся подчиняться солдат и лишает их права на обжалование", — отмечает американское издание Politico.Речь идет о документе № 8271, ужесточающем ответственность военнослужащих. Раньше за невыполнение приказа полагался срок от трех до семи лет, теперь — от пяти до восьми. Увеличились и штрафы за административные нарушения.Но главное — отныне провинившиеся не могут рассчитывать на условный срок или освобождение от наказания. Как минимум до тех пор, пока действует военное положение. Недавно его продлили на следующие 90 дней.Верховная рада проголосовала за это еще в декабре — документ почти полтора месяца ждал подписи президента. В обществе развернулась кампания против нового закона — петиция об отмене за сутки набрала более 25 тысяч подписей.Глава государства обязан рассмотреть обращение граждан. Но он отказался накладывать вето, сославшись на доводы главнокомандующего Валерия Залужного: надо укрепить дисциплину, чтобы "избежать необоснованных потерь".Запад пугают потериТем временем всеобщая мобилизация продолжается — ее тоже продлили на три месяца.Американские СМИ подчеркивают: нынешняя украинская армия в основном состоит из вчерашних гражданских. Год назад в ВСУ было 250 тысяч человек, сейчас, по разным оценкам, от 700 тысяч до миллиона. Примерно 120 тысяч — это подразделения территориальной обороны.До СВО из 250 тысяч украинских резервистов у 100 тысяч имелся армейский опыт. Теперь "не нюхавших пороху" в разы больше.Поэтому Politico считает принятый закон лечением симптомов, а не болезни."Иногда уход с позиции — единственный способ спасти личный состав от бессмысленной гибели. Если не могут доставить боеприпасы или провести ротацию, когда вы несколько дней сидите в окопах без сна и отдыха, ваша боевая ценность сводится к нулю", — приводит издание слова одного из украинских офицеров, недавно покинувшего Артемовск.Западные журналисты в последнее время все чаще указывают на проблемы ВСУ. Активно обсуждают и масштабы потерь.Газета The New York Times в репортаже с направления Сватово — Кременная сообщает о многочисленных жертвах артогня, забитых телами моргах и переполненных госпиталях, где раненым не успевают оказывать помощь. При этом, правда, утверждается, что российских солдат погибает еще больше.Турецкое издание Hurseda Haber со ссылкой на израильскую разведку приводит такие данные: за 11 месяцев у ВСУ 157 тысяч убитых, 234 тысячи раненых, 17 тысяч попали в плен.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о 100 тысячах погибших. Видео с этим выступлением быстро удалили.Киев признает 10-13 тысяч убитых.Попытка выиграть времяО проблемах говорят и сами солдаты. Например, экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко из 72-й бригады рассказывает, что военные в Артемовске жалуются на нехватку патронов, артиллерии и снарядов, отсутствие помощи от соседней 30-й бригады, которую тоже снабжают плохо. По их словам, это делает противостояние российским силам невозможным.Непрекращающаяся мобилизация нервирует население, в социальные сети, несмотря на официальный запрет, все чаще выкладывают видео с патрулями из военкоматов.В одном из роликов в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua", снятом на улице Степана Бандеры в Днепропетровске, люди в военной форме преследуют убегающего от них человека. Догнав, вручают повестку в военкомат.А на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале "Одесса INFO", мужчину, говорящего по телефону, хватают под руки прямо на улице и запихивают в микроавтобус. Таких роликов много, причем даже в провластных каналах.Мобилизованными затыкают брешь в обороне, а Генштаб готовится к атаке. В Польше уже обучают экипажи "Леопардов". В Британии — пилотов. На западе Украины формируют восемь бригад — "гвардию наступления"."Для этой сверхсложной задачи нам нужны действительно мотивированные воины", — подчеркивает замглавы МВД Екатерина Павличенко. Там представители Нацгвардии, полиции, пограничники, у которых "достаточно ярости, чтобы уничтожать врага". Набирают и добровольцев — в медиа и соцсетях активно агитируют.А немотивированных заставит воевать новый закон. Так, на подконтрольных Киеву территориях ЛНР, как сообщает местная ВГА, мужчины могут получить гуманитарную помощь только лично. Для этого нужно предъявить документы о воинском учете, причем это касается и беженцев. И в нынешних условиях на защиту суда им полагаться не приходится.

https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html

украина

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, артемовск, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, еврокомиссия