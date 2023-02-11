https://ria.ru/20230211/vuzy-1851419304.html
Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение
Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение - РИА Новости, 11.02.2023
Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение
Вузы Турции перейдут на дистанционное обучение в связи с сокрушительным землетрясением на юго-востоке страны, унесшим жизни, по последним данным, свыше 21... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:33
2023-02-11T16:33
2023-02-11T16:33
в мире
турция
кахраманмараш
диярбакыр
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Вузы Турции перейдут на дистанционное обучение в связи с сокрушительным землетрясением на юго-востоке страны, унесшим жизни, по последним данным, свыше 21 тысячи человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. "В связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, вузы Турции перейдут на полностью дистанционное обучение", - сказал Эрдоган в субботу в ходе посещения провинции Диярбакыр, его слова приводит агентство Anadolu. По его словам, во всех общежитиях, находящихся на балансе государства, будут размещены жители зоны бедствия. Президент заверил, что государство мобилизовало все ресурсы на устранение последствий бедствия. "Призываю граждан довериться властям. Мы не оставим вас в беде!", - подчеркнул президент. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 21 тысячи человек.
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851405174.html
https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кахраманмараш, диярбакыр, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Диярбакыр, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение
Эрдоган: турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение в связи с землетрясением