https://ria.ru/20230211/vuzy-1851419304.html

Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение

Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение - РИА Новости, 11.02.2023

Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение

Вузы Турции перейдут на дистанционное обучение в связи с сокрушительным землетрясением на юго-востоке страны, унесшим жизни, по последним данным, свыше 21... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:33

2023-02-11T16:33

2023-02-11T16:33

в мире

турция

кахраманмараш

диярбакыр

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850831621_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_1434f0ad1a6984acd60261fc8eeac973.jpg

АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Вузы Турции перейдут на дистанционное обучение в связи с сокрушительным землетрясением на юго-востоке страны, унесшим жизни, по последним данным, свыше 21 тысячи человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. "В связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, вузы Турции перейдут на полностью дистанционное обучение", - сказал Эрдоган в субботу в ходе посещения провинции Диярбакыр, его слова приводит агентство Anadolu. По его словам, во всех общежитиях, находящихся на балансе государства, будут размещены жители зоны бедствия. Президент заверил, что государство мобилизовало все ресурсы на устранение последствий бедствия. "Призываю граждан довериться властям. Мы не оставим вас в беде!", - подчеркнул президент. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 21 тысячи человек.

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851405174.html

https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html

турция

кахраманмараш

диярбакыр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, кахраманмараш, диярбакыр, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии