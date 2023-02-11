Рейтинг@Mail.ru
Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/vuzy-1851419304.html
Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение
Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение - РИА Новости, 11.02.2023
Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение
Вузы Турции перейдут на дистанционное обучение в связи с сокрушительным землетрясением на юго-востоке страны, унесшим жизни, по последним данным, свыше 21... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:33
2023-02-11T16:33
в мире
турция
кахраманмараш
диярбакыр
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850831621_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_1434f0ad1a6984acd60261fc8eeac973.jpg
АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Вузы Турции перейдут на дистанционное обучение в связи с сокрушительным землетрясением на юго-востоке страны, унесшим жизни, по последним данным, свыше 21 тысячи человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. "В связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, вузы Турции перейдут на полностью дистанционное обучение", - сказал Эрдоган в субботу в ходе посещения провинции Диярбакыр, его слова приводит агентство Anadolu. По его словам, во всех общежитиях, находящихся на балансе государства, будут размещены жители зоны бедствия. Президент заверил, что государство мобилизовало все ресурсы на устранение последствий бедствия. "Призываю граждан довериться властям. Мы не оставим вас в беде!", - подчеркнул президент. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 21 тысячи человек.
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851405174.html
https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html
турция
кахраманмараш
диярбакыр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850831621_71:0:1280:907_1920x0_80_0_0_66d31767865d34ea5ae6344a5feeb451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, кахраманмараш, диярбакыр, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Диярбакыр, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:33 11.02.2023
 
Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение

Эрдоган: турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение в связи с землетрясением

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Вузы Турции перейдут на дистанционное обучение в связи с сокрушительным землетрясением на юго-востоке страны, унесшим жизни, по последним данным, свыше 21 тысячи человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
"В связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, вузы Турции перейдут на полностью дистанционное обучение", - сказал Эрдоган в субботу в ходе посещения провинции Диярбакыр, его слова приводит агентство Anadolu.
Последствия землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
14:58
Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с катастрофой 1999 года
По его словам, во всех общежитиях, находящихся на балансе государства, будут размещены жители зоны бедствия.
Президент заверил, что государство мобилизовало все ресурсы на устранение последствий бедствия. "Призываю граждан довериться властям. Мы не оставим вас в беде!", - подчеркнул президент.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 21 тысячи человек.
Последствия землетрясения в Турции
14:10
В Сети появилось видео гигантского разлома после землетрясения в Турции
 
В миреТурцияКахраманмарашДиярбакырРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала