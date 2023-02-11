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Ветеран войны, освобождавший Донбасс, мечтает приехать в Энергодар - РИА Новости, 11.02.2023
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Ветеран войны, освобождавший Донбасс, мечтает приехать в Энергодар
Ветеран войны, освобождавший Донбасс, мечтает приехать в Энергодар - РИА Новости, 11.02.2023
Ветеран войны, освобождавший Донбасс, мечтает приехать в Энергодар
Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Александр Медков, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что хочет вернуться в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:10
2023-02-11T16:08
энергодар
донбасс
волгоград
общество
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ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Александр Медков, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что хочет вернуться в Энергодар, где работал на ЗАЭС и возглавлял совет ветеранов, чтобы подбодрить жителей города. "В Энергодар я бы с удовольствием поехал, вспомнить места и людей, подбодрить их. Старое поколение знает меня. Я бы добавил им своих добрых воспоминаний. И они бы увидели меня такого же бодренького, каким я тогда работал, и сказали бы: ты каким был, такой и есть, жизнерадостный, заботишься обо всех и прочее. Будет возможность - я обязательно съезжу", - сказал Медков. Медков с начала двухтысячных живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Родился и вырос станице Облиевская Ростовской области, отсюда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Служил связистом, снайпером. Был ранен. После окончания войны Медков служил в Иране, Китае и Северной Корее. Имеет множество наград, самой ценной ветеран считает медаль "За боевые заслуги". Службу в армии закончил в 1962 году в звании полковника. Потом работал в Горловке на теплостанции. После этого Медков работал и на других энергообъектах под Донецком и в Энергодаре, отдал энергетической сфере более 40 лет, а на пенсию ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов.
https://ria.ru/20230211/energodar-1851371944.html
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Ветеран ВОВ о своем участии в освобождении Донбасса и Запорожья от фашистов
Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Александр Медков, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что внимательно следит за событиями на Украине и очень переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС, а еще за Донецк, где живет его сын.
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энергодар, донбасс, волгоград, общество
Энергодар, Донбасс, Волгоград, Общество
15:10 11.02.2023 (обновлено: 16:08 11.02.2023)
 
Ветеран войны, освобождавший Донбасс, мечтает приехать в Энергодар

Ветеран Великой Отечественной войны мечтает приехать в Энергодар и подбодрить его жителей

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Александр Медков, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что хочет вернуться в Энергодар, где работал на ЗАЭС и возглавлял совет ветеранов, чтобы подбодрить жителей города.
"В Энергодар я бы с удовольствием поехал, вспомнить места и людей, подбодрить их. Старое поколение знает меня. Я бы добавил им своих добрых воспоминаний. И они бы увидели меня такого же бодренького, каким я тогда работал, и сказали бы: ты каким был, такой и есть, жизнерадостный, заботишься обо всех и прочее. Будет возможность - я обязательно съезжу", - сказал Медков.
Медков с начала двухтысячных живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Родился и вырос станице Облиевская Ростовской области, отсюда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Служил связистом, снайпером. Был ранен. После окончания войны Медков служил в Иране, Китае и Северной Корее. Имеет множество наград, самой ценной ветеран считает медаль "За боевые заслуги". Службу в армии закончил в 1962 году в звании полковника. Потом работал в Горловке на теплостанции. После этого Медков работал и на других энергообъектах под Донецком и в Энергодаре, отдал энергетической сфере более 40 лет, а на пенсию ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
10:18
Ветеран рассказал, что переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС
 
ЭнергодарДонбассВолгоградОбщество
 
 
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