https://ria.ru/20230211/veteran-1851407131.html

Ветеран войны, освобождавший Донбасс, мечтает приехать в Энергодар

Ветеран войны, освобождавший Донбасс, мечтает приехать в Энергодар - РИА Новости, 11.02.2023

Ветеран войны, освобождавший Донбасс, мечтает приехать в Энергодар

Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Александр Медков, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что хочет вернуться в... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:10

2023-02-11T15:10

2023-02-11T16:08

энергодар

донбасс

волгоград

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851409019_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a27e9c28e14927632f74a8fd46f87050.png

ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Александр Медков, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что хочет вернуться в Энергодар, где работал на ЗАЭС и возглавлял совет ветеранов, чтобы подбодрить жителей города. "В Энергодар я бы с удовольствием поехал, вспомнить места и людей, подбодрить их. Старое поколение знает меня. Я бы добавил им своих добрых воспоминаний. И они бы увидели меня такого же бодренького, каким я тогда работал, и сказали бы: ты каким был, такой и есть, жизнерадостный, заботишься обо всех и прочее. Будет возможность - я обязательно съезжу", - сказал Медков. Медков с начала двухтысячных живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Родился и вырос станице Облиевская Ростовской области, отсюда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Служил связистом, снайпером. Был ранен. После окончания войны Медков служил в Иране, Китае и Северной Корее. Имеет множество наград, самой ценной ветеран считает медаль "За боевые заслуги". Службу в армии закончил в 1962 году в звании полковника. Потом работал в Горловке на теплостанции. После этого Медков работал и на других энергообъектах под Донецком и в Энергодаре, отдал энергетической сфере более 40 лет, а на пенсию ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов.

https://ria.ru/20230211/energodar-1851371944.html

энергодар

донбасс

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ветеран ВОВ о своем участии в освобождении Донбасса и Запорожья от фашистов Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Александр Медков, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что внимательно следит за событиями на Украине и очень переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС, а еще за Донецк, где живет его сын. 2023-02-11T15:10 true PT1M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, донбасс, волгоград, общество