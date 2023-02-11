https://ria.ru/20230211/ukraina-1851399169.html

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение Бастрыкину

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение Бастрыкину - РИА Новости, 11.02.2023

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение Бастрыкину

Украинская генпрокуратура объявила о "подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины" председателю следственного комитета России Александру... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:14

2023-02-11T14:14

2023-02-11T14:14

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинская генпрокуратура объявила о "подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины" председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. "При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора уведомлен о подозрении глава следственного комитета РФ", - говорится в сообщении в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. Сообщается, что Бастрыкину инкриминируют часть 2 статьи 110 и часть 3 статьи 436 уголовного кодекса Украины, обвиняя его в "посягательстве на территориальную целостность Украины" и "оправдании агрессии России". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что СК РФ возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов, более 118 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850787912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, донбасс, александр бастрыкин, владимир путин, леонид пасечник, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)