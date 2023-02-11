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Генпрокуратура Украины предъявила обвинение Бастрыкину - РИА Новости, 11.02.2023
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Генпрокуратура Украины предъявила обвинение Бастрыкину
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение Бастрыкину - РИА Новости, 11.02.2023
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение Бастрыкину
Украинская генпрокуратура объявила о "подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины" председателю следственного комитета России Александру... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:14
2023-02-11T14:14
в мире
украина
россия
донбасс
александр бастрыкин
владимир путин
леонид пасечник
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинская генпрокуратура объявила о "подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины" председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. "При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора уведомлен о подозрении глава следственного комитета РФ", - говорится в сообщении в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. Сообщается, что Бастрыкину инкриминируют часть 2 статьи 110 и часть 3 статьи 436 уголовного кодекса Украины, обвиняя его в "посягательстве на территориальную целостность Украины" и "оправдании агрессии России". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что СК РФ возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов, более 118 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html
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в мире, украина, россия, донбасс, александр бастрыкин, владимир путин, леонид пасечник, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
14:14 11.02.2023
 
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение Бастрыкину

Киев обвинил главу СК России Бастрыкина в "посягательстве на территориальную целостность"

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинская генпрокуратура объявила о "подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины" председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину.
"При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора уведомлен о подозрении глава следственного комитета РФ", - говорится в сообщении в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.
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Сообщается, что Бастрыкину инкриминируют часть 2 статьи 110 и часть 3 статьи 436 уголовного кодекса Украины, обвиняя его в "посягательстве на территориальную целостность Украины" и "оправдании агрессии России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что СК РФ возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов, более 118 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 12:02Специальная военная операция на Украине
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В миреУкраинаРоссияДонбассАлександр БастрыкинВладимир ПутинЛеонид ПасечникГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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