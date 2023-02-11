https://ria.ru/20230211/ukraina-1851365938.html

В Днепропетровской области сообщили о поражении трех энергообъектов

В Днепропетровской области сообщили о поражении трех энергообъектов - РИА Новости, 11.02.2023

В Днепропетровской области сообщили о поражении трех энергообъектов

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о поражении трех объектов энергетической инфраструктуры региона за ночь, разрушения... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:19

2023-02-11T09:19

2023-02-11T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о поражении трех объектов энергетической инфраструктуры региона за ночь, разрушения серьезные. "(Дроны - ред.) поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один - в Никопольском. В Криворожском один и тот же объект атаковали дважды в сутки. Везде существенные разрушения", - написал Лысак в своем телеграм-канале. Сообщается, что пострадавших нет, а начавшиеся пожары уже ликвидированы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230210/kharkov-1851011508.html

https://ria.ru/20230127/otklyucheniya-1847825743.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф