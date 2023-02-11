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В Днепропетровской области сообщили о поражении трех энергообъектов - РИА Новости, 11.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851365938.html
В Днепропетровской области сообщили о поражении трех энергообъектов
В Днепропетровской области сообщили о поражении трех энергообъектов - РИА Новости, 11.02.2023
В Днепропетровской области сообщили о поражении трех энергообъектов
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о поражении трех объектов энергетической инфраструктуры региона за ночь, разрушения... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:19
2023-02-11T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о поражении трех объектов энергетической инфраструктуры региона за ночь, разрушения серьезные. "(Дроны - ред.) поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один - в Никопольском. В Криворожском один и тот же объект атаковали дважды в сутки. Везде существенные разрушения", - написал Лысак в своем телеграм-канале. Сообщается, что пострадавших нет, а начавшиеся пожары уже ликвидированы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230210/kharkov-1851011508.html
https://ria.ru/20230127/otklyucheniya-1847825743.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
09:19 11.02.2023 (обновлено: 09:20 11.02.2023)
 
В Днепропетровской области сообщили о поражении трех энергообъектов

В Днепропетровской области сообщили о поражении трех энергообъектов, пострадавших нет

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о поражении трех объектов энергетической инфраструктуры региона за ночь, разрушения серьезные.
"(Дроны - ред.) поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один - в Никопольском. В Криворожском один и тот же объект атаковали дважды в сутки. Везде существенные разрушения", - написал Лысак в своем телеграм-канале.
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 07:41Специальная военная операция на Украине
В нескольких регионах Украины сообщили о повреждении энергообъектов
Сообщается, что пострадавших нет, а начавшиеся пожары уже ликвидированы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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