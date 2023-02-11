Рейтинг@Mail.ru
В Турции под завалами нашли тело гражданина Узбекистана - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851423931.html
В Турции под завалами нашли тело гражданина Узбекистана
В Турции под завалами нашли тело гражданина Узбекистана - РИА Новости, 11.02.2023
В Турции под завалами нашли тело гражданина Узбекистана
Спасатели обнаружили после землетрясения в Турции еще одного погибшего гражданина Узбекистана, его тело отправлено на родину, сообщает узбекистанское посольство РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:01
2023-02-11T17:01
в мире
турция
узбекистан
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851197176_0:164:3027:1867_1920x0_80_0_0_ae103da24632b80948c1875182a9a6cd.jpg
ТАШКЕНТ, 11 фев – РИА Новости. Спасатели обнаружили после землетрясения в Турции еще одного погибшего гражданина Узбекистана, его тело отправлено на родину, сообщает узбекистанское посольство в Анкаре. "Тело 56-летнего уроженца Андижанской области, погибшего в провинции Хатай в результате землетрясения в Турции, 11 февраля отправлено из аэропорта Стамбула в Фергану", - говорится в сообщении в телеграм-канале посольства. Во вторник МИД Узбекистана информировал, что гражданка Узбекистана погибла в провинции Малатья в результате стихии. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 21 тысячи человек.
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851393607.html
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851366528.html
турция
узбекистан
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851197176_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_76849b62e832c69d20d00069d5aef370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, узбекистан, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Узбекистан, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
17:01 11.02.2023
 
В Турции под завалами нашли тело гражданина Узбекистана

Посольство Узбекистана заявило, что в Турции под завалами нашли тело гражданина республики

© РИА Новости / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 11 фев – РИА Новости. Спасатели обнаружили после землетрясения в Турции еще одного погибшего гражданина Узбекистана, его тело отправлено на родину, сообщает узбекистанское посольство в Анкаре.
"Тело 56-летнего уроженца Андижанской области, погибшего в провинции Хатай в результате землетрясения в Турции, 11 февраля отправлено из аэропорта Стамбула в Фергану", - говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
13:29
Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии
Во вторник МИД Узбекистана информировал, что гражданка Узбекистана погибла в провинции Малатья в результате стихии.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 21 тысячи человек.
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
09:25
В Турции российские спасатели достали 12 тел из-под завалов
 
В миреТурцияУзбекистанАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала