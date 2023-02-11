https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851423931.html

В Турции под завалами нашли тело гражданина Узбекистана

В Турции под завалами нашли тело гражданина Узбекистана - РИА Новости, 11.02.2023

В Турции под завалами нашли тело гражданина Узбекистана

Спасатели обнаружили после землетрясения в Турции еще одного погибшего гражданина Узбекистана, его тело отправлено на родину, сообщает узбекистанское посольство РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T17:01

2023-02-11T17:01

2023-02-11T17:01

в мире

турция

узбекистан

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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ТАШКЕНТ, 11 фев – РИА Новости. Спасатели обнаружили после землетрясения в Турции еще одного погибшего гражданина Узбекистана, его тело отправлено на родину, сообщает узбекистанское посольство в Анкаре. "Тело 56-летнего уроженца Андижанской области, погибшего в провинции Хатай в результате землетрясения в Турции, 11 февраля отправлено из аэропорта Стамбула в Фергану", - говорится в сообщении в телеграм-канале посольства. Во вторник МИД Узбекистана информировал, что гражданка Узбекистана погибла в провинции Малатья в результате стихии. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 21 тысячи человек.

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851393607.html

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851366528.html

турция

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анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, узбекистан, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии