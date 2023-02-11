https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851410778.html

В Турции задержали подрядчика еще одного рухнувшего дома

В Турции задержали подрядчика еще одного рухнувшего дома - РИА Новости, 11.02.2023

В Турции задержали подрядчика еще одного рухнувшего дома

Полиция задержала в субботу в Стамбуле строительного подрядчика жилого комплекса в Газиантепе, обрушившегося во время двух землетрясений, передает телеканал... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:36

2023-02-11T15:36

2023-02-11T15:39

в мире

турция

стамбул

газиантеп

бекир боздаг

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 11 фев - РИА Новости. Полиция задержала в субботу в Стамбуле строительного подрядчика жилого комплекса в Газиантепе, обрушившегося во время двух землетрясений, передает телеканал TRT. "В Стамбуле задержан подрядчик ЖК Ayşe-Mehmet Polat Мехмет Эртан Акай", - передает канал. Ранее в субботу восемь человек были арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях. В пятницу был задержан подрядчик и архитектор жилого комплекса, обрушившегося в провинции Хатай. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 20 тысяч человек. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий при сокрушительном землетрясении в понедельник на юго-востоке страны. После катастрофических подземных толчков 1999 года, унесших жизни более 18 тысяч человек, в Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство жилых зданий. В частности, в 2007 году был принят кодекс строительства домов с учетом требований, необходимых для защиты от землетрясений. В пятницу стало известно, что около 170 адвокатов подали иски против подрядчиков ряда жилых комплексов в затронутых катастрофой провинциях с требованием запретить им всем выезд из страны.

https://ria.ru/20230210/arkhitektor-1851278737.html

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850402398.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, стамбул, газиантеп, бекир боздаг, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии