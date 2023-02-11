https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851410778.html
В Турции задержали подрядчика еще одного рухнувшего дома
В Турции задержали подрядчика еще одного рухнувшего дома - РИА Новости, 11.02.2023
В Турции задержали подрядчика еще одного рухнувшего дома
Полиция задержала в субботу в Стамбуле строительного подрядчика жилого комплекса в Газиантепе, обрушившегося во время двух землетрясений, передает телеканал... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:36
2023-02-11T15:36
2023-02-11T15:39
в мире
турция
стамбул
газиантеп
бекир боздаг
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 11 фев - РИА Новости. Полиция задержала в субботу в Стамбуле строительного подрядчика жилого комплекса в Газиантепе, обрушившегося во время двух землетрясений, передает телеканал TRT. "В Стамбуле задержан подрядчик ЖК Ayşe-Mehmet Polat Мехмет Эртан Акай", - передает канал. Ранее в субботу восемь человек были арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях. В пятницу был задержан подрядчик и архитектор жилого комплекса, обрушившегося в провинции Хатай. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 20 тысяч человек. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий при сокрушительном землетрясении в понедельник на юго-востоке страны. После катастрофических подземных толчков 1999 года, унесших жизни более 18 тысяч человек, в Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство жилых зданий. В частности, в 2007 году был принят кодекс строительства домов с учетом требований, необходимых для защиты от землетрясений. В пятницу стало известно, что около 170 адвокатов подали иски против подрядчиков ряда жилых комплексов в затронутых катастрофой провинциях с требованием запретить им всем выезд из страны.
https://ria.ru/20230210/arkhitektor-1851278737.html
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850402398.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, газиантеп, бекир боздаг, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Стамбул, Газиантеп, Бекир Боздаг, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:36 11.02.2023 (обновлено: 15:39 11.02.2023)
В Турции задержали подрядчика еще одного рухнувшего дома
В Турции задержали строительного подрядчика еще одного рухнувшего после землетрясений дома