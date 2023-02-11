https://ria.ru/20230211/turtsi-1851426466.html
В Турции из-под завалов спасли двух детей
В Турции из-под завалов спасли двух детей - РИА Новости, 11.02.2023
В Турции из-под завалов спасли двух детей
Спасателям из Азербайджана удалось извлечь живыми из-под завалов двух малолетних сестер спустя почти 130 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:14
2023-02-11T17:14
2023-02-11T17:14
в мире
турция
азербайджан
кахраманмараш
джейхун байрамов
реджеп тайип эрдоган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
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БАКУ, 11 фев – РИА Новости. Спасателям из Азербайджана удалось извлечь живыми из-под завалов двух малолетних сестер спустя почти 130 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского МЧС. "Находящиеся в Турции силы оперативного реагирования МЧС продолжают поисково-спасательные работы, ликвидируя последствия сильного землетрясения. В особо сложной и рискованной спасательной операции в районе Кахраманмараш (Турция), серьезно пострадавшем от землетрясения, в субботу были спасены две сестры – восьмилетняя Тавилла и 13-летняя Хадиджа, которые 128 часов находились под завалами", - говорится в сообщении. Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в общей сложности азербайджанским спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов 50 человек. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, достигло 21 848, раненых - более 80 тысяч.
https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, турция, азербайджан, кахраманмараш, джейхун байрамов, реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Азербайджан, Кахраманмараш, Джейхун Байрамов, Реджеп Тайип Эрдоган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
В Турции из-под завалов спасли двух детей
В Турции извлекли живыми из-под завалов двух детей спустя 130 часов после землетрясения