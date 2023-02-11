https://ria.ru/20230211/turtsi-1851426466.html

В Турции из-под завалов спасли двух детей

В Турции из-под завалов спасли двух детей - РИА Новости, 11.02.2023

В Турции из-под завалов спасли двух детей

Спасателям из Азербайджана удалось извлечь живыми из-под завалов двух малолетних сестер спустя почти 130 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T17:14

2023-02-11T17:14

2023-02-11T17:14

в мире

турция

азербайджан

кахраманмараш

джейхун байрамов

реджеп тайип эрдоган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851197154_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ade94af1f69ec8eec897b46669dcb41e.jpg

БАКУ, 11 фев – РИА Новости. Спасателям из Азербайджана удалось извлечь живыми из-под завалов двух малолетних сестер спустя почти 130 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского МЧС. "Находящиеся в Турции силы оперативного реагирования МЧС продолжают поисково-спасательные работы, ликвидируя последствия сильного землетрясения. В особо сложной и рискованной спасательной операции в районе Кахраманмараш (Турция), серьезно пострадавшем от землетрясения, в субботу были спасены две сестры – восьмилетняя Тавилла и 13-летняя Хадиджа, которые 128 часов находились под завалами", - говорится в сообщении. Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в общей сложности азербайджанским спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов 50 человек. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, достигло 21 848, раненых - более 80 тысяч.

https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html

турция

азербайджан

кахраманмараш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, азербайджан, кахраманмараш, джейхун байрамов, реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии