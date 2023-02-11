https://ria.ru/20230211/spasateli-1851409302.html
В Турции спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней
В Турции спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней - РИА Новости, 11.02.2023
В Турции спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней
Киргизские спасатели, направленные в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, спасли пролежавшего под завалами пять... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:25
2023-02-11T15:25
2023-02-11T15:25
сильное землетрясение в турции и сирии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
реджеп тайип эрдоган
турция
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киргизия
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БИШКЕК, 11 фев - РИА Новости. Киргизские спасатели, направленные в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, спасли пролежавшего под завалами пять дней 16-летнего юношу, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе МЧС республики. По его словам, спасенным оказался 16-летний гражданин Турции, проживавший на пятом этаже рухнувшего дома в Кахраманмараше. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, достигло 20 665, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
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сильное землетрясение в турции и сирии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, киргизия
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Киргизия
В Турции спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней
В Турции киргизские спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней