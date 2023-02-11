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В Турции спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней - РИА Новости, 11.02.2023
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В Турции спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней
В Турции спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней - РИА Новости, 11.02.2023
В Турции спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней
Киргизские спасатели, направленные в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, спасли пролежавшего под завалами пять... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:25
2023-02-11T15:25
сильное землетрясение в турции и сирии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
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БИШКЕК, 11 фев - РИА Новости. Киргизские спасатели, направленные в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, спасли пролежавшего под завалами пять дней 16-летнего юношу, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе МЧС республики. По его словам, спасенным оказался 16-летний гражданин Турции, проживавший на пятом этаже рухнувшего дома в Кахраманмараше. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, достигло 20 665, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
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сильное землетрясение в турции и сирии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, киргизия
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Киргизия
15:25 11.02.2023
 
В Турции спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней

В Турции киргизские спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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Последствия землетрясения в Турции. Архивное фото
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БИШКЕК, 11 фев - РИА Новости. Киргизские спасатели, направленные в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, спасли пролежавшего под завалами пять дней 16-летнего юношу, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе МЧС республики.
“В результате совместной кыргызско-турецкой поисковой операции из-под развалин рухнувшего здания, выделенного кыргызским спасателям для проведения поисково-спасательных работ, извлечен выживший”, - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, спасенным оказался 16-летний гражданин Турции, проживавший на пятом этаже рухнувшего дома в Кахраманмараше.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, достигло 20 665, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
Последствия землетрясения в Турции
14:10
В Сети появилось видео гигантского разлома после землетрясения в Турции
 
Сильное землетрясение в Турции и СирииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВ миреКиргизия
 
 
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