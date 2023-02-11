В Москве началось прощание с последним председателем Совмина РСФСР Силаевым
В Москве началось прощание с последним председателем Совмина РСФСР Иваном Силаевым
Иван Силаев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Началось прощание с председателем Совета министров РСФСР Иваном Силаевым на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Силаев, возглавлявший Совет министров РСФСР в 1990-1991 годах, скончался в возрасте 92 лет 8 февраля.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования, отметив Силаева как талантливого организатора и истинного патриота, который внес колоссальный вклад в укрепление обороноспособности страны и в сложнейший период истории России - "на сломе эпох он дал путtвку в жизнь российскому Корпусу спасателей".
Силаев окончил Казанский авиационный институт в 1954 году, после чего поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – филиал ОАК нижегородский авиазавод "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия. Внес большой организационный вклад в реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства, отметили в ОАК.
В 1974 году Силаев переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях замминистра и министра авиапромышленности Советского Союза. В 1985-1990 годах занимал должность заместителя председателя совета министров СССР, в 1990-1991 годах – председателя Совета министров РСФСР.
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