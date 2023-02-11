https://ria.ru/20230211/sanktsii-1851365735.html

Абэ в мемуарах описал, как Обама призывал G7 ввести санкции против России

Абэ в мемуарах описал, как Обама призывал G7 ввести санкции против России - РИА Новости, 11.02.2023

Абэ в мемуарах описал, как Обама призывал G7 ввести санкции против России

Лидеры Японии, Франции, Германии и Италии были против введения антироссийских санкций на заседании G7 в 2014 году, отмечается в книге мемуаров экс-премьера... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:18

2023-02-11T09:18

2023-02-11T09:18

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ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Лидеры Японии, Франции, Германии и Италии были против введения антироссийских санкций на заседании G7 в 2014 году, отмечается в книге мемуаров экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Книга была издана на этой неделе, мемуары были записаны группой журналистов в форме интервью с октября 2020 по октябрь 2021 года. Саммит, о котором в них идет речь, прошел в Брюсселе, а не в Сочи, как было запланировано. Причиной была объявлена ситуация вокруг Крыма, который по итогам референдума вошел в состав РФ, и исключения России из состава "восьмерки". "G7 позиционирует себя как платформа, объединяющая (страны) с общими ценностями, Россия была введена в состав и в течение многих лет встречалась с лидерами ведущих стран (G8). Но если из-за того, что произошла неприемлемая ситуация, выгнать того, (кто это сделал), невозможно будет решить проблему", - пишет Абэ. Он вспоминает, что на встрече в Брюсселе президент США Барак Обама занял жесткую позицию в отношении России и собственноручно раздал участникам документ, содержавший несколько пунктов санкций против России. Обычно этим заранее занимаются шерпы, поэтому "когда вдруг президент США лично достал бумаги, все удивились". "Каждая из европейских стран связана с Россией экономически, поэтому к санкциям отнеслись осторожно", - отметил Абэ, напомнив, что Франция должна была поставить России "Мистрали", а Германия покупала нефть. "Канцлер Меркель спросила меня: "А что Япония будет делать с санкциями?", я ответил: "У нас с Россией есть переговоры по территориальному вопросу, поэтому санкции невозможны. Почему бы не подвергнуть критике изменение статус-кво при помощи силы, придав ей форму документа?". И мы решили идти в этом направлении", - вспоминает Абэ. После того, как очень осторожное отношение к документу Обамы высказал президент Франции Франсуа Олланд, Меркель попросила Абэ выступить. Тогда он предложил уже всем собравшимся во избежание раскола в "семерке", что "будет означать ее конец", выпустить совместное заявление с критикой России, а вопрос санкций проработать каждой стране отдельно в рабочем порядке. "Все выдохнули. Рядом с мной сидел Маттео Ренци, премьер-министр Италии, он протянул мне ладонь (жестом) "дай пять". Я сомневался, не станет ли это обидным для Обамы, но все-таки протянул ему руку… Меркель сказала Обаме: "Не лучше ли собрать эти бумаги с санкциями?", и я помню, как Обама спешно обошел лидеров и собрал бумаги", - пишет Абэ. Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года во время предвыборного митинга. Убийство экс-премьер-министра стало шоком для Японии, привыкшей считать себя безопасной и стабильной страной. Кремация Абэ состоялась 11 июля, а в сентябре были организованы государственные похороны и прощание для граждан, в ходе которого отдать последнюю память Синдзо Абэ пришли 26 тысяч человек.

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

https://ria.ru/20230211/ssha-1851331379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, синдзо абэ, g7, европа, россия, япония