https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html

В Сети появилось видео гигантского разлома после землетрясения в Турции

В Сети появилось видео гигантского разлома после землетрясения в Турции - РИА Новости, 11.02.2023

В Сети появилось видео гигантского разлома после землетрясения в Турции

После разрушительного землетрясения в Турции в провинции Хатай образовался гигантский разлом шириной более двухсот и глубиной свыше 30 метров. Ролик, снятый с... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:10

2023-02-11T14:10

2023-02-11T15:46

в мире

турция

хатай (провинция)

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. После разрушительного землетрясения в Турции в провинции Хатай образовался гигантский разлом шириной более двухсот и глубиной свыше 30 метров. Ролик, снятый с дрона, опубликовал в Сети телеканал NTV.Сдвиг почв произошел на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители заявили журналистам, что слышали взрыв."Был очень большой взрыв, я его не видел, но слышал звук. Когда я утром посмотрел в эту сторону, к сожалению, увидел такие руины. Раньше это поле было ровным. Теперь здесь даже экскаватор не может пройти", — пояснил один из них.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни. По последним данным, жертвами трагедии стали 20 665 человек.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

https://ria.ru/20230211/zdaniya-1851391726.html

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851141756.html

турция

хатай (провинция)

сирия

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Ольга Матыс

в мире, турция, хатай (провинция), сирия, сильное землетрясение в турции и сирии