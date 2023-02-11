https://ria.ru/20230211/putin-1851384390.html

В своих мемуарах Абэ назвал Путина искренним человеком

В своих мемуарах Абэ назвал Путина искренним человеком - РИА Новости, 11.02.2023

В своих мемуарах Абэ назвал Путина искренним человеком

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ вспоминал, что российский президент Владимир Путин производит впечатление "холодного" человека, но на самом деле он искренний и... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:18

2023-02-11T12:18

2023-02-11T12:18

в мире

япония

россия

москва

синдзо абэ

владимир путин

ёсиро мори

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155832/88/1558328859_0:163:2087:1337_1920x0_80_0_0_8c390e31bee2c51510456a6735a10648.jpg

ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ вспоминал, что российский президент Владимир Путин производит впечатление "холодного" человека, но на самом деле он искренний и любит черный юмор. В своих мемуарах, которые вышли на прошлой неделе, через 7 месяцев после гибели Абэ, и были построены как интервью, Абэ, встречавшийся с российским лидером 27 раз, отвечал на вопрос о том, является ли в жизни Путин человеком с "силовыми сторонами", каким он кажется. "Путин выглядит холодным, но против ожиданий он искренен и не так уж холоден. Любит черный юмор", - вспоминает Абэ. Абэ вспоминает предысторию своего исторического визита в Москву в мае 2013 года – всего через полгода после того, как он вновь занял пост премьера в японском правительстве. Он напоминает, что Путин стал президентом в мае 2000 года, а в апреле того же года премьерское кресло в Японии занял Ёсиро Мори. Мори испытывал большой интерес к проблеме "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и хотел хоть немного продвинуть переговоры о мирном договоре с Россией. Однако Мори в должности премьера пробыл всего год, а сменивший его на этом посту Дзюнъитиро Коидзуми "к сожалению, в отличие от Мори, не испытывал такой страсти к японо-российским отношениям, в результате чего эти отношения охладели", пишет Абэ. Первая встреча Абэ с Путиным произошла во время первого премьерского срока Абэ во Вьетнаме на полях АТЭС в ноябре 2006 года. По словам Абэ, он хотел уже на следующий год посетить Россию, чтобы "хоть немного продвинуть японо-российские отношения, как это было при Мори", но из-за ухудшения здоровья был вынужден уйти с поста премьера. Визит в Россию Абэ смог осуществить в апреле 2013 года во время своего второго премьерского срока. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Мемуары Абэ вышли на этой неделе. Они были записаны группой журналистов в форме интервью с октября 2020 по октябрь 2021 года и содержат расшифровку 36 часов записи. Абэ был убит 8 июля 2022 года во время предвыборного митинга. Убийство экс-премьер-министра стало шоком для Японии, привыкшей считать себя безопасной и стабильной страной. Кремация Абэ состоялась 11 июля, а в сентябре были организованы государственные похороны и прощание для граждан, в ходе которого отдать последнюю память Синдзо Абэ пришли 26 тысяч человек.

https://ria.ru/20230211/sanktsii-1851365735.html

https://ria.ru/20230211/abe-1851374334.html

япония

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, россия, москва, синдзо абэ, владимир путин, ёсиро мори