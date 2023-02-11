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Путин может посетить Индонезию в 2023 году, заявила посол России в Джакарте - РИА Новости, 11.02.2023
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Путин может посетить Индонезию в 2023 году, заявила посол России в Джакарте
Путин может посетить Индонезию в 2023 году, заявила посол России в Джакарте - РИА Новости, 11.02.2023
Путин может посетить Индонезию в 2023 году, заявила посол России в Джакарте
Президент России Владимир Путин может посетить Индонезию в 2023 году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявила в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T03:46
2023-02-11T13:13
индонезия
людмила воробьева
владимир путин
россия
джакарта
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БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин может посетить Индонезию в 2023 году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева. "К сожалению, в прошлом году этот визит не состоялся, тем не менее, у нас готов пакет документов, которые мы могли бы подписать в присутствии двух лидеров, в том числе – очень важный документ, Декларация о стратегическом партнерстве между двумя нашими странами, так что, если такой визит состоится, то декларация будет подписана", - добавила она. По ее словам, президент Индонезии также может посетить Россию. "Не исключено, что президент Джоко Видодо может посетить нашу страну, ну, например, в рамках участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме", - сказала Воробьева. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230126/rech-1847555380.html
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индонезия, людмила воробьева, владимир путин, россия, джакарта, джоко видодо
Индонезия, Людмила Воробьева, Владимир Путин, Россия, Джакарта, Джоко Видодо
03:46 11.02.2023 (обновлено: 13:13 11.02.2023)
 
Путин может посетить Индонезию в 2023 году, заявила посол России в Джакарте

Посол России в Джакарте Воробьева: Путин может посетить Индонезию в 2023 году

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / POOL
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БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин может посетить Индонезию в 2023 году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.
"В этом году в Индонезии пройдет ряд важных асеановских мероприятий, в том числе Восточноазиатский саммит. Мы не исключаем – и я тут не могу утверждать на 100%, но мы не исключаем, что, может быть, и Владимир Владимирович Путин приедет в Индонезию", - сказала Воробьева.
"К сожалению, в прошлом году этот визит не состоялся, тем не менее, у нас готов пакет документов, которые мы могли бы подписать в присутствии двух лидеров, в том числе – очень важный документ, Декларация о стратегическом партнерстве между двумя нашими странами, так что, если такой визит состоится, то декларация будет подписана", - добавила она.
По ее словам, президент Индонезии также может посетить Россию. "Не исключено, что президент Джоко Видодо может посетить нашу страну, ну, например, в рамках участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме", - сказала Воробьева.
Читайте полный текст интервью >>>
Людмила Воробьева - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 12:36
В Индонезии активно обсуждают речь посла России об украинском кризисе
 
ИндонезияЛюдмила ВоробьеваВладимир ПутинРоссияДжакартаДжоко Видодо
 
 
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