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Путин может посетить Индонезию в 2023 году, заявила посол России в Джакарте
Путин может посетить Индонезию в 2023 году, заявила посол России в Джакарте - РИА Новости, 11.02.2023
Путин может посетить Индонезию в 2023 году, заявила посол России в Джакарте
Президент России Владимир Путин может посетить Индонезию в 2023 году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявила в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T03:46
2023-02-11T03:46
2023-02-11T13:13
индонезия
людмила воробьева
владимир путин
россия
джакарта
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БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин может посетить Индонезию в 2023 году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева. "К сожалению, в прошлом году этот визит не состоялся, тем не менее, у нас готов пакет документов, которые мы могли бы подписать в присутствии двух лидеров, в том числе – очень важный документ, Декларация о стратегическом партнерстве между двумя нашими странами, так что, если такой визит состоится, то декларация будет подписана", - добавила она. По ее словам, президент Индонезии также может посетить Россию. "Не исключено, что президент Джоко Видодо может посетить нашу страну, ну, например, в рамках участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме", - сказала Воробьева. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230126/rech-1847555380.html
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индонезия, людмила воробьева, владимир путин, россия, джакарта, джоко видодо
Индонезия, Людмила Воробьева, Владимир Путин, Россия, Джакарта, Джоко Видодо
03:46 11.02.2023 (обновлено: 13:13 11.02.2023)
Путин может посетить Индонезию в 2023 году, заявила посол России в Джакарте
Посол России в Джакарте Воробьева: Путин может посетить Индонезию в 2023 году