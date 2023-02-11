https://ria.ru/20230211/puteshestviya-1851378987.html

Названы самые популярные у россиян направления на февральские праздники

Названы самые популярные у россиян направления на февральские праздники - РИА Новости, 11.02.2023

Названы самые популярные у россиян направления на февральские праздники

Путешественники из России на предстоящие длинные выходные, посвященные 23 февраля, чаще всего бронируют отдых в отелях Санкт-Петербурга и Москвы, а из... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:27

2023-02-11T11:27

2023-02-11T11:27

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Путешественники из России на предстоящие длинные выходные, посвященные 23 февраля, чаще всего бронируют отдых в отелях Санкт-Петербурга и Москвы, а из зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются гостиницы Стамбула и Дубая, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Аналитики сервиса узнали, в каких российских и зарубежных городах его клиенты забронировали отели на ближайшие длинные выходные. "В этом году 23 февраля выпадает на четверг, поэтому россияне отдыхают четыре дня. Однако многие берут несколько дней отпуска, чтобы организовать себе полноценный отдых с 18 по 26 февраля", - подчеркнули в OneTwoTrip. "В России самым популярным городом для путешествий оказался Санкт-Петербург, на северную столицу приходится 18,2% от всех отельных бронирований на этот период. Второе место заняла Москва, ее доля составляет 17,7%", - указали в сервисе. Аналитики отметили, что многие туристы также решили на праздники отправиться в Краснодарский край: на третьем месте - южный город Сочи (8,3%), а на четвертом - поселок Эсто-Садок, расположенный рядом с горнолыжными курортами (его доля в отельных бронированиях - 5,1%). Также в список востребованных направлений на февральские праздники вошли Казань (3,7%), Иркутск (2,6%), Нижний Новгород (2,2%), Калининград (1,8%), Ярославль (1,7%) и Мурманск (1,5%). "Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются отели в Стамбуле, в турецком городе оформлено 9,8% заказов. Еще 5,3% бронирований приходится на Дубай. Многие путешественники запланировали поездку в Таиланд: доля Пхукета составила 4,7%, Бангкока - 3,9%, а Паттайи - 2,7%. Кроме этого, в десятке оказались Ереван (3,0%), Париж (2,8%), Рим (2,3%), Анталья (1,6%) и Куала-Лумпур (1,5%)", - заключили в сервисе.

https://ria.ru/20230210/aviasoobschenie-1851212875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, санкт-петербург, москва