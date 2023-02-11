https://ria.ru/20230211/posol-1851353345.html
Посол России заявил о давлении Запада на страны Африки
Посол России заявил о давлении Запада на страны Африки - РИА Новости, 11.02.2023
Посол России заявил о давлении Запада на страны Африки
Европейские дипломаты объявили Африку очередной зоной особых интересов ЕС, в выстроенном по американским "правилам" свободном мире политический абсурд достигает РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T05:24
2023-02-11T05:24
2023-02-11T13:06
в мире
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владимир соколенко
евросоюз
африканский союз
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Европейские дипломаты объявили Африку очередной зоной особых интересов ЕС, в выстроенном по американским "правилам" свободном мире политический абсурд достигает исторического пика, Запад применяет давление по отношению к африканским странам из-за их дружественного курса в отношениях с Россией и использует провокации вокруг частных военных компаний, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Чаде Владимир Соколенко. По словам дипломата, в современных реалиях "тотального противодействия России со стороны Запада там, где российская дипломатия достигает успехов, западная погружается в кризис, для выхода из которого применятся неизменный набор инструментов - запредельный цинизм, давление, спекуляции и провокации". "Чад не является исключением", - подчеркнул он. Посол отметил, что Запад использует провокации вокруг частных военных компаний. "Руководство Чада с озабоченностью отметило показанный в январе сего года в соцсетях видеоролик, в котором сосредоточенные на южном участке чадско-центральноафриканской границы чадские повстанцы объявили о подготовке нового похода на Нджамену с целью свержения конституционного порядка с видеообращением к ЧВК "Вагнер" и российской стороне помочь им в этом", - добавил Соколенко. Дипломат заявил, что с учетом сложной внутриполитической ситуации в Чаде "роспосольство было вынуждено выступить с коммюнике "Дружба сильнее провокаций", в котором, в частности, отмечалось, что попытки внести элементы недоверия в политический диалог между Москвой и Нджаменой будут обречены на провал, от кого бы они не исходили". В качестве примера "политического абсурда" Запада, посол обратил внимание на выступление временной поверенной посольства США в Чаде Эллен Торнберн с инструкцией "как надо выстраивать демократический процесс в Чаде и кто из чадцев имеет право участвовать в предстоящих президентских выборах" и на проект резолюции председателя комиссии по международным делам сената США Боба Менендеса с осуждением "государственного переворота в Чаде в апреле 2021 года", когда "трагически погиб президент Чада Идрис Деби Итно". "На самом деле верховная власть в Чаде перешла в руки переходного военного совета в результате легитимной процедуры, разработанной при участии Африканского союза", - подчеркнул он. По словам Соколенко, президент Чада Махамат Идрис Деби Итно "резко отреагировал" на упомянутые заявления американских официальных лиц в отношении внутриполитических процессов в Чаде и заявил: "Прошли те времена, когда мелкие чиновники, работавшие в посольствах, приезжали давать уроки и указания главам африканских государств. Что касается резолюции Боба Менендеса, то это инициатива не сенатора, который даже не знает, где находится Чад на карте, а лобби, которое его направляет и говорит, что делать с нашей страной". Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230209/vliyanie-1850848976.html
https://ria.ru/20230130/torgovlya-1848372327.html
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в мире, чад, россия, африка, владимир соколенко, евросоюз, африканский союз
В мире, Чад, Россия, Африка, Владимир Соколенко, Евросоюз, Африканский союз
05:24 11.02.2023 (обновлено: 13:06 11.02.2023)
Посол России заявил о давлении Запада на страны Африки
Посол в Чаде Соколенко: Запад давит на страны Африки из-за их хорошего отношения к России
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Европейские дипломаты объявили Африку очередной зоной особых интересов ЕС, в выстроенном по американским "правилам" свободном мире политический абсурд достигает исторического пика, Запад применяет давление по отношению к африканским странам из-за их дружественного курса в отношениях с Россией и использует провокации вокруг частных военных компаний, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Чаде Владимир Соколенко.
"Евродипломаты объявили Африку очередной зоной особых интересов Европейского союза. В выстроенном по американским "правилам" свободном мире политический абсурд достигает исторического пика. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств осуществляется открыто на официальном уровне", - сказал Соколенко.
По словам дипломата, в современных реалиях "тотального противодействия России со стороны Запада там, где российская дипломатия достигает успехов, западная погружается в кризис, для выхода из которого применятся неизменный набор инструментов - запредельный цинизм, давление, спекуляции и провокации".
"Чад не является исключением", - подчеркнул он.
Посол отметил, что Запад использует провокации вокруг частных военных компаний.
"Руководство Чада с озабоченностью отметило показанный в январе сего года в соцсетях видеоролик, в котором сосредоточенные на южном участке чадско-центральноафриканской границы чадские повстанцы объявили о подготовке нового похода на Нджамену
с целью свержения конституционного порядка с видеообращением к ЧВК "Вагнер" и российской стороне помочь им в этом", - добавил Соколенко.
Дипломат заявил, что с учетом сложной внутриполитической ситуации в Чаде "роспосольство было вынуждено выступить с коммюнике "Дружба сильнее провокаций", в котором, в частности, отмечалось, что попытки внести элементы недоверия в политический диалог между Москвой
и Нджаменой будут обречены на провал, от кого бы они не исходили".
В качестве примера "политического абсурда" Запада, посол обратил внимание на выступление временной поверенной посольства США
в Чаде Эллен Торнберн с инструкцией "как надо выстраивать демократический процесс в Чаде и кто из чадцев имеет право участвовать в предстоящих президентских выборах" и на проект резолюции председателя комиссии по международным делам сената США Боба Менендеса с осуждением "государственного переворота в Чаде в апреле 2021 года", когда "трагически погиб президент Чада Идрис Деби Итно".
"На самом деле верховная власть в Чаде перешла в руки переходного военного совета в результате легитимной процедуры, разработанной при участии Африканского союза
", - подчеркнул он.
По словам Соколенко, президент Чада Махамат Идрис Деби Итно "резко отреагировал" на упомянутые заявления американских официальных лиц в отношении внутриполитических процессов в Чаде и заявил: "Прошли те времена, когда мелкие чиновники, работавшие в посольствах, приезжали давать уроки и указания главам африканских государств. Что касается резолюции Боба Менендеса, то это инициатива не сенатора, который даже не знает, где находится Чад на карте, а лобби, которое его направляет и говорит, что делать с нашей страной".