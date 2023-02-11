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В Петербурге питбуль покусал девятилетнюю девочку - РИА Новости, 11.02.2023
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В Петербурге питбуль покусал девятилетнюю девочку
В Петербурге питбуль покусал девятилетнюю девочку - РИА Новости, 11.02.2023
В Петербурге питбуль покусал девятилетнюю девочку
Собака породы питбуль набросилась и покусала девятилетнюю девочку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе местного ГУ МВД. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:33
2023-02-11T17:12
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Собака породы питбуль набросилась и покусала девятилетнюю девочку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе местного ГУ МВД.Накануне в полицию Красносельского района поступило сообщение от женщины о том, что во дворе дома 29 по улице Пионерстроя собака покусала ее дочь. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 51-летний хозяин хозяин питбуля выгуливал его без намордника и поводка. После нападения девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
13:33 11.02.2023 (обновлено: 17:12 11.02.2023)
 
В Петербурге питбуль покусал девятилетнюю девочку

В Петербурге проводят проверку после того, как питбуль покусал девятилетнюю девочку

© Fotolia / jerome bonoСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Fotolia / jerome bono
Собака. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Собака породы питбуль набросилась и покусала девятилетнюю девочку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе местного ГУ МВД.
"Сотрудниками полиции проводится проверка в отношении хозяина собаки, покусавшей девочку в Красносельском районе", — заявили в ведомстве.
Накануне в полицию Красносельского района поступило сообщение от женщины о том, что во дворе дома 29 по улице Пионерстроя собака покусала ее дочь. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 51-летний хозяин хозяин питбуля выгуливал его без намордника и поводка.
После нападения девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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