https://ria.ru/20230211/pitbul-1851394253.html

В Петербурге питбуль покусал девятилетнюю девочку

В Петербурге питбуль покусал девятилетнюю девочку - РИА Новости, 11.02.2023

В Петербурге питбуль покусал девятилетнюю девочку

Собака породы питбуль набросилась и покусала девятилетнюю девочку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе местного ГУ МВД. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T13:33

2023-02-11T13:33

2023-02-11T17:12

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Собака породы питбуль набросилась и покусала девятилетнюю девочку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе местного ГУ МВД.Накануне в полицию Красносельского района поступило сообщение от женщины о том, что во дворе дома 29 по улице Пионерстроя собака покусала ее дочь. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 51-летний хозяин хозяин питбуля выгуливал его без намордника и поводка. После нападения девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230209/kinologi-1850715112.html

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург