Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/orden-1851406820.html
Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту
Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту - РИА Новости, 11.02.2023
Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту
Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста и его помощника, благодаря действиям которых удалось увести часть горящего железнодорожного состава РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:08
2023-02-11T16:31
общество
россия
владимир путин
крымская железная дорога
теракт на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837543007_196:0:3072:1618_1920x0_80_0_0_d3766ecc385721d8c0783a73e08560ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста и его помощника, благодаря действиям которых удалось увести часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами с Крымского моста после теракта, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Машинисты поезда, у которого загорелись цистерны, отцепили и увели с Крымского моста 25 из 59 вагонов, потратив на это десять минут. Прошин согласно инструкции вышел на путь, чтобы визуально оценить повреждения. Он увидел, что часть состава можно спасти, доложил о ситуации машинисту, после чего было решено отцепить горящие вагоны. Квашнин остался в кабине, чтобы контролировать приборы и управлять тормозами.Локомотивной бригаде оперативно удалось отцепить воспламенившиеся цистерны, а неповрежденный поезд — вывести на станцию в Керчи. Кроме того, Прошин закрепил горящие вагоны на путях, чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани, таким образом предотвратив еще большие повреждения.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных железнодорожных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, началась замена левой части.Сейчас по мосту можно проехать на легковых машинах и автобусах, а также по железной дороге. Любые грузовики направляются на паромную переправу.Президент России Владимир Путин также наградил медалью "За отвагу" помощника машиниста Виктора Прошина.
https://ria.ru/20221012/most-1823280884.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837543007_314:0:2822:1881_1920x0_80_0_0_18d731666175b8497efacee3a0ae09ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, крымская железная дорога, теракт на крымском мосту
Общество, Россия, Владимир Путин, Крымская железная дорога, Теракт на Крымском мосту
15:08 11.02.2023 (обновлено: 16:31 11.02.2023)
 
Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту

Путин наградил орденом Мужества машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста и его помощника, благодаря действиям которых удалось увести часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами с Крымского моста после теракта, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту, наградить орденом Мужества Квашнина Юрия Анатольевича, <...> медалью "За отвагу" Прошина Виктора Михайловича", — говорится в документе.
Машинисты поезда, у которого загорелись цистерны, отцепили и увели с Крымского моста 25 из 59 вагонов, потратив на это десять минут. Прошин согласно инструкции вышел на путь, чтобы визуально оценить повреждения. Он увидел, что часть состава можно спасти, доложил о ситуации машинисту, после чего было решено отцепить горящие вагоны. Квашнин остался в кабине, чтобы контролировать приборы и управлять тормозами.
Локомотивной бригаде оперативно удалось отцепить воспламенившиеся цистерны, а неповрежденный поезд — вывести на станцию в Керчи.
В рекордные сроки: ремонт Крымского моста
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
1 из 9

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
2 из 9

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
3 из 9

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

Строитель во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
4 из 9

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
5 из 9

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
6 из 9

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
7 из 9

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
8 из 9

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
9 из 9

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
1 из 9

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
2 из 9

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
3 из 9

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
4 из 9

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
5 из 9

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
6 из 9

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
7 из 9

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
8 из 9

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
9 из 9

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
Кроме того, Прошин закрепил горящие вагоны на путях, чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани, таким образом предотвратив еще большие повреждения.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных железнодорожных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.
В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, началась замена левой части.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых машинах и автобусах, а также по железной дороге. Любые грузовики направляются на паромную переправу.
Президент России Владимир Путин также наградил медалью "За отвагу" помощника машиниста Виктора Прошина.
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября 2022, 08:50
ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинКрымская железная дорогаТеракт на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала