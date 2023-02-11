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Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту

Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту - РИА Новости, 11.02.2023

Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста и его помощника, благодаря действиям которых удалось увести часть горящего железнодорожного состава РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:08

2023-02-11T15:08

2023-02-11T16:31

общество

россия

владимир путин

крымская железная дорога

теракт на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста и его помощника, благодаря действиям которых удалось увести часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами с Крымского моста после теракта, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Машинисты поезда, у которого загорелись цистерны, отцепили и увели с Крымского моста 25 из 59 вагонов, потратив на это десять минут. Прошин согласно инструкции вышел на путь, чтобы визуально оценить повреждения. Он увидел, что часть состава можно спасти, доложил о ситуации машинисту, после чего было решено отцепить горящие вагоны. Квашнин остался в кабине, чтобы контролировать приборы и управлять тормозами.Локомотивной бригаде оперативно удалось отцепить воспламенившиеся цистерны, а неповрежденный поезд — вывести на станцию в Керчи. Кроме того, Прошин закрепил горящие вагоны на путях, чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани, таким образом предотвратив еще большие повреждения.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных железнодорожных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, началась замена левой части.Сейчас по мосту можно проехать на легковых машинах и автобусах, а также по железной дороге. Любые грузовики направляются на паромную переправу.Президент России Владимир Путин также наградил медалью "За отвагу" помощника машиниста Виктора Прошина.

https://ria.ru/20221012/most-1823280884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, крымская железная дорога, теракт на крымском мосту