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Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту
Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту - РИА Новости, 11.02.2023
Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту
Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста и его помощника, благодаря действиям которых удалось увести часть горящего железнодорожного состава РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:08
2023-02-11T15:08
2023-02-11T16:31
общество
россия
владимир путин
крымская железная дорога
теракт на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста и его помощника, благодаря действиям которых удалось увести часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами с Крымского моста после теракта, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Машинисты поезда, у которого загорелись цистерны, отцепили и увели с Крымского моста 25 из 59 вагонов, потратив на это десять минут. Прошин согласно инструкции вышел на путь, чтобы визуально оценить повреждения. Он увидел, что часть состава можно спасти, доложил о ситуации машинисту, после чего было решено отцепить горящие вагоны. Квашнин остался в кабине, чтобы контролировать приборы и управлять тормозами.Локомотивной бригаде оперативно удалось отцепить воспламенившиеся цистерны, а неповрежденный поезд — вывести на станцию в Керчи. Кроме того, Прошин закрепил горящие вагоны на путях, чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани, таким образом предотвратив еще большие повреждения.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных железнодорожных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, началась замена левой части.Сейчас по мосту можно проехать на легковых машинах и автобусах, а также по железной дороге. Любые грузовики направляются на паромную переправу.Президент России Владимир Путин также наградил медалью "За отвагу" помощника машиниста Виктора Прошина.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, крымская железная дорога, теракт на крымском мосту
Общество, Россия, Владимир Путин, Крымская железная дорога, Теракт на Крымском мосту
15:08 11.02.2023 (обновлено: 16:31 11.02.2023)
Путин наградил машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту
Путин наградил орденом Мужества машиниста Квашнина за подвиг на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости.
Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста и его помощника, благодаря действиям которых удалось увести часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами с Крымского моста после теракта, соответствующий указ
опубликован на сайте Кремля.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту, наградить орденом Мужества Квашнина Юрия Анатольевича, <...> медалью "За отвагу" Прошина Виктора Михайловича", — говорится в документе.
Машинисты поезда, у которого загорелись цистерны, отцепили и увели с Крымского моста 25 из 59 вагонов, потратив на это десять минут. Прошин согласно инструкции вышел на путь, чтобы визуально оценить повреждения. Он увидел, что часть состава можно спасти, доложил о ситуации машинисту, после чего было решено отцепить горящие вагоны. Квашнин остался в кабине, чтобы контролировать приборы и управлять тормозами.
Локомотивной бригаде оперативно удалось отцепить воспламенившиеся цистерны, а неповрежденный поезд — вывести на станцию в Керчи
.
В рекордные сроки: ремонт Крымского моста
1 из 9
Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.
2 из 9
Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.
3 из 9
На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.
4 из 9
При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.
5 из 9
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.
6 из 9
Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.
7 из 9
Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.
8 из 9
Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.
9 из 9
Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.
1 из 9
Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.
2 из 9
Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.
3 из 9
На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.
4 из 9
При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.
5 из 9
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.
6 из 9
Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.
7 из 9
Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.
8 из 9
Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.
9 из 9
Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.
Кроме того, Прошин закрепил горящие вагоны на путях, чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани, таким образом предотвратив еще большие повреждения.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных железнодорожных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.
В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, началась замена левой части.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых машинах и автобусах, а также по железной дороге. Любые грузовики направляются на паромную переправу.
Президент России Владимир Путин
также наградил медалью "За отвагу" помощника машиниста Виктора Прошина.