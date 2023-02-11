https://ria.ru/20230211/onkosluzhba-1851377419.html
В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов
В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов - РИА Новости, 11.02.2023
В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов
Минздрав России разрабатывает программу переоснащения оборудованием учреждений онкологической службы новых регионов, заявил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:12
2023-02-11T11:12
2023-02-11T13:10
здоровье - общество
андрей каприн
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минздрав России разрабатывает программу переоснащения оборудованием учреждений онкологической службы новых регионов, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог министерства, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. Ранее президент России Владимир Путин пообещал проверить, включены ли новые российские регионы в программу по борьбе с онкологией. "Минздравом разрабатывается программа переоснащения учреждений онкослужбы на новых территориях", - сказал Каприн.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230211/onkologiya-1851354883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, андрей каприн, россия
Здоровье - Общество, Андрей Каприн, Россия
11:12 11.02.2023 (обновлено: 13:10 11.02.2023)
В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов
Академик Каприн: Минздрав разрабатывает программу переоснащения онкослужбы новых регионов