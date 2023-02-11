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В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов - РИА Новости, 11.02.2023
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В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов
В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов - РИА Новости, 11.02.2023
В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов
Минздрав России разрабатывает программу переоснащения оборудованием учреждений онкологической службы новых регионов, заявил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:12
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здоровье - общество
андрей каприн
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минздрав России разрабатывает программу переоснащения оборудованием учреждений онкологической службы новых регионов, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог министерства, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. Ранее президент России Владимир Путин пообещал проверить, включены ли новые российские регионы в программу по борьбе с онкологией. "Минздравом разрабатывается программа переоснащения учреждений онкослужбы на новых территориях", - сказал Каприн.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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здоровье - общество, андрей каприн, россия
Здоровье - Общество, Андрей Каприн, Россия
11:12 11.02.2023 (обновлено: 13:10 11.02.2023)
 
В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов

Академик Каприн: Минздрав разрабатывает программу переоснащения онкослужбы новых регионов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минздрав России разрабатывает программу переоснащения оборудованием учреждений онкологической службы новых регионов, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог министерства, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал проверить, включены ли новые российские регионы в программу по борьбе с онкологией.
"Минздравом разрабатывается программа переоснащения учреждений онкослужбы на новых территориях", - сказал Каприн.
Читайте полный текст интервью >>>
Медицинский работник со снимком пациента - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
06:24
Онколог назвал самые распространенные виды рака у россиян
 
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