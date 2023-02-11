https://ria.ru/20230211/onkosluzhba-1851377419.html

В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов

В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов - РИА Новости, 11.02.2023

В Минздраве рассказали о переоснащении онкослужбы новых регионов

Минздрав России разрабатывает программу переоснащения оборудованием учреждений онкологической службы новых регионов, заявил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:12

2023-02-11T11:12

2023-02-11T13:10

здоровье - общество

андрей каприн

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минздрав России разрабатывает программу переоснащения оборудованием учреждений онкологической службы новых регионов, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог министерства, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. Ранее президент России Владимир Путин пообещал проверить, включены ли новые российские регионы в программу по борьбе с онкологией. "Минздравом разрабатывается программа переоснащения учреждений онкослужбы на новых территориях", - сказал Каприн.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230211/onkologiya-1851354883.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, андрей каприн, россия