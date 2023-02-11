https://ria.ru/20230211/onkologiya-1851354883.html

Онколог назвал самые распространенные виды рака у россиян

Онколог назвал самые распространенные виды рака у россиян - РИА Новости, 11.02.2023

Онколог назвал самые распространенные виды рака у россиян

Самым распространенным видом рака у мужчин в России является рак трахеи, бронхов и легкого, на него приходится более 16%, а у женщин – рак молочной железы... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T06:24

2023-02-11T06:24

2023-02-11T13:10

общество

россия

андрей каприн

российская академия наук

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самым распространенным видом рака у мужчин в России является рак трахеи, бронхов и легкого, на него приходится более 16%, а у женщин – рак молочной железы (больше 22%), заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. "У мужчин это рак трахеи, бронхов и легкого, 16,4% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Надо отметить, что этот рак во всех странах вносит большую лепту в показатели смертности. У женщин – рак молочной железы, больше 22%", - сказал Каприн. Он отметил, что благодаря скрининговым программам 72% случаев рака молочной железы выявляются на ранней стадии, в отношении рака легкого этот показатель ниже, так как диагностировать заболевание на ранней стадии значительно сложнее. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230204/rak-1849693329.html

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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, коронавирус covid-19