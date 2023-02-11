https://ria.ru/20230211/onkologiya-1851354883.html
Онколог назвал самые распространенные виды рака у россиян
Онколог назвал самые распространенные виды рака у россиян - РИА Новости, 11.02.2023
Онколог назвал самые распространенные виды рака у россиян
Самым распространенным видом рака у мужчин в России является рак трахеи, бронхов и легкого, на него приходится более 16%, а у женщин – рак молочной железы... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T06:24
2023-02-11T06:24
2023-02-11T13:10
общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самым распространенным видом рака у мужчин в России является рак трахеи, бронхов и легкого, на него приходится более 16%, а у женщин – рак молочной железы (больше 22%), заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. "У мужчин это рак трахеи, бронхов и легкого, 16,4% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Надо отметить, что этот рак во всех странах вносит большую лепту в показатели смертности. У женщин – рак молочной железы, больше 22%", - сказал Каприн. Он отметил, что благодаря скрининговым программам 72% случаев рака молочной железы выявляются на ранней стадии, в отношении рака легкого этот показатель ниже, так как диагностировать заболевание на ранней стадии значительно сложнее. Читайте полный текст интервью >>>
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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Коронавирус COVID-19
06:24 11.02.2023 (обновлено: 13:10 11.02.2023)
Онколог назвал самые распространенные виды рака у россиян
Онколог Каприн назвал самыми распространенными в России рак трахеи и рак молочной железы