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Путин наградил железнодорожника за отвагу после теракта на Крымском мосту

Путин наградил железнодорожника за отвагу после теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 11.02.2023

Путин наградил железнодорожника за отвагу после теракта на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин наградил медалью за отвагу помощника машиниста Виктора Прошина, благодаря которому в октябре удалось увести часть горящего... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:15

2023-02-11T14:15

2023-02-11T14:40

владимир путин

теракт на крымском мосту

россия

керчь

крымская железная дорога

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью за отвагу помощника машиниста Виктора Прошина, благодаря которому в октябре удалось увести часть горящего состава с Крымского моста после теракта, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Ранее сообщалось, что машинисты поезда, где загорелись цистерны, отцепили и увели с Крымского моста 25 из 59 вагонов, потратив на это 10 минут. Помощник машиниста Виктор Прошин, согласно инструкции, вышел на путь, чтобы визуально оценить повреждения. Он увидел, что часть состава можно спасти, доложил о ситуации машинисту, после чего было принято решение отцепить горящие вагоны. Локомотивной бригаде оперативно удалось отцепить воспламенившиеся цистерны, а неповрежденный поезд вывести на станцию в Керчи."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту, наградить медалью "За отвагу" Прошина Виктора Михайловича - помощника машиниста теплового цеха эксплуатации локомотивов Керченского участка эксплуатации и технического обслуживания локомотивов Дирекции по эксплуатации и ремонту подвижного состава Джанкойского локомотивного депо федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога", Республика Крым", - говорится в документе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, теракт на крымском мосту, россия, керчь, крымская железная дорога