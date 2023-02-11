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В Турции задержали 48 подозреваемых в мародерстве после землетрясения - РИА Новости, 11.02.2023
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В Турции задержали 48 подозреваемых в мародерстве после землетрясения
В Турции задержали 48 подозреваемых в мародерстве после землетрясения - РИА Новости, 11.02.2023
В Турции задержали 48 подозреваемых в мародерстве после землетрясения
Сорок восемь человек в восьми провинциях Турции задержаны по подозрению в мародерстве после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:27
2023-02-11T20:27
в мире
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Сорок восемь человек в восьми провинциях Турции задержаны по подозрению в мародерстве после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. Число погибших при землетрясениях в Турции, по последним данным, выросло до 22 327, раненых до 80 278 человек, сообщил ранее министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. "Сорок восемь подозреваемых были арестованы в восьми провинциях в связи с кражами и грабежами в районе землетрясения", - сообщил телеканал. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
20:27 11.02.2023
 
В Турции задержали 48 подозреваемых в мародерстве после землетрясения

TRT Haber: сорок восемь подозреваемых в мародерстве после землетрясения задержаны в Турции

© AP Photo / IHAАэрофотоснимок разрушенных зданий в Кахраманмараше, Турция
Аэрофотоснимок разрушенных зданий в Кахраманмараше, Турция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / IHA
Аэрофотоснимок разрушенных зданий в Кахраманмараше, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Сорок восемь человек в восьми провинциях Турции задержаны по подозрению в мародерстве после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber.
Число погибших при землетрясениях в Турции, по последним данным, выросло до 22 327, раненых до 80 278 человек, сообщил ранее министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сорок восемь подозреваемых были арестованы в восьми провинциях в связи с кражами и грабежами в районе землетрясения", - сообщил телеканал.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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