https://ria.ru/20230211/marodery-1851450276.html

В Турции задержали 48 подозреваемых в мародерстве после землетрясения

В Турции задержали 48 подозреваемых в мародерстве после землетрясения - РИА Новости, 11.02.2023

В Турции задержали 48 подозреваемых в мародерстве после землетрясения

Сорок восемь человек в восьми провинциях Турции задержаны по подозрению в мародерстве после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T20:27

2023-02-11T20:27

2023-02-11T20:27

в мире

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Сорок восемь человек в восьми провинциях Турции задержаны по подозрению в мародерстве после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. Число погибших при землетрясениях в Турции, по последним данным, выросло до 22 327, раненых до 80 278 человек, сообщил ранее министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. "Сорок восемь подозреваемых были арестованы в восьми провинциях в связи с кражами и грабежами в районе землетрясения", - сообщил телеканал. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html

турция

сирия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии