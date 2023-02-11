https://ria.ru/20230211/ldy-1851380640.html

Ученый предположил, когда арктические льды начнут полностью таять летом

Ученый предположил, когда арктические льды начнут полностью таять летом - РИА Новости, 11.02.2023

Ученый предположил, когда арктические льды начнут полностью таять летом

Арктические льды могут начать полностью таять в летне-осенние периоды к середине нынешнего века, это надо учитывать при прогнозировании судоходства по Северному РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:44

2023-02-11T11:44

2023-02-11T11:44

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Арктические льды могут начать полностью таять в летне-осенние периоды к середине нынешнего века, это надо учитывать при прогнозировании судоходства по Северному морскому пути, заявил РИА Новости лауреат президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 год океанолог Александр Осадчиев. "Многие исследователи прогнозируют, что в течение нескольких месяцев в летне-осенний период вся Арктика будет свободна ото льда. Зимой все замерзает обратно, более-менее восстанавливается", - сказал он. Произошедшее в результате потепления в Арктике сокращение площади льда на 44% по сравнению с 1980-ми годам относится только к летнему минимуму, а показатели для зимы изменились мало, подчеркнул Осадчиев. "Зимой весь ледовый покров восстанавливается практически до исходных значений. Это относительно стабильная величина", - добавил он. "Но то, что именно летом весь лед в Арктике может растаять, не представляется совершенно нереалистичным сценарием. Наоборот, многие модели это показывают", - сказал ученый. Осадчиев напомнил, что полное таяние льдов в Арктике в летне-осенний период пророчили к 2020-2030-м годам. "Очевидно, что сейчас этого не произошло, и, скажем, через три года, через пять лет этого тоже не произойдет. А вот через 20 лет – может быть", - отметил ученый. И эти перспективы надо учитывать при прогнозировании развития судоходства по Северному морскому пути, пояснил Осадчиев. Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Осадчиев стал лауреатом премии за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. Торжественную церемонию награждения лауреатов премии в среду в Кремле провел президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20230211/dredy-1851371602.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, арктика, россия