https://ria.ru/20230211/klimenko-1851457488.html

Зеленский ввел нового главу МВД Украины в состав СНБО

Зеленский ввел нового главу МВД Украины в состав СНБО - РИА Новости, 11.02.2023

Зеленский ввел нового главу МВД Украины в состав СНБО

Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины нового главу МВД Украины Игоря Клименко, следует из указа,... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T21:52

2023-02-11T21:52

2023-02-11T21:52

в мире

украина

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

игорь клименко

денис монастырский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845787832_0:103:1600:1003_1920x0_80_0_0_0bd3b8afbbd844b7af8bf6822345698a.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины нового главу МВД Украины Игоря Клименко, следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского. Кроме того, указом прекращено членство в СНБО Украины бывшего главы МВД Дениса Монастырского, который погиб при крушении вертолета в Броварах Киевской области в январе. Парламент Украины во вторник проголосовал за назначение главой Службы безопасности Украины исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка. Малюк исполнял обязанности главы службы безопасности с июля 2022 года, с августа он также является членом Совета национальной безопасности и обороны. Парламент Украины также проголосовал за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, который был назначен на эту должность после гибели Дениса Монастырского.

https://ria.ru/20230208/snbo-1850439764.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, игорь клименко, денис монастырский