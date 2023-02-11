https://ria.ru/20230211/klimenko-1851457488.html
Зеленский ввел нового главу МВД Украины в состав СНБО
Зеленский ввел нового главу МВД Украины в состав СНБО - РИА Новости, 11.02.2023
Зеленский ввел нового главу МВД Украины в состав СНБО
Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины нового главу МВД Украины Игоря Клименко, следует из указа,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T21:52
2023-02-11T21:52
2023-02-11T21:52
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владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
игорь клименко
денис монастырский
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины нового главу МВД Украины Игоря Клименко, следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского. Кроме того, указом прекращено членство в СНБО Украины бывшего главы МВД Дениса Монастырского, который погиб при крушении вертолета в Броварах Киевской области в январе. Парламент Украины во вторник проголосовал за назначение главой Службы безопасности Украины исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка. Малюк исполнял обязанности главы службы безопасности с июля 2022 года, с августа он также является членом Совета национальной безопасности и обороны. Парламент Украины также проголосовал за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, который был назначен на эту должность после гибели Дениса Монастырского.
https://ria.ru/20230208/snbo-1850439764.html
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в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, игорь клименко, денис монастырский
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Игорь Клименко, Денис Монастырский
Зеленский ввел нового главу МВД Украины в состав СНБО
Зеленский ввел нового главу МВД Украины Клименко в состав СНБО