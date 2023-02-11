https://ria.ru/20230211/egipet-1851380056.html

Российские проекты в Египте активно реализуются, заявил посол в Каире

Российские проекты в Египте активно реализуются, заявил посол в Каире - РИА Новости, 11.02.2023

Российские проекты в Египте активно реализуются, заявил посол в Каире

Экономические проекты России в Египте реализуются так же активно, как и раньше, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости российский посол в... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:37

2023-02-11T11:37

2023-02-11T13:12

египет

россия

каир (город)

георгий борисенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

трансмашхолдинг

в мире

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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Экономические проекты России в Египте реализуются так же активно, как и раньше, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко. По словам российского посла, на Египет и другие арабские страны оказывается "массирование давление со стороны Запада, зачастую требующего чуть ли не ультимативно прервать любые контакты с Россией". "Несмотря на все проблемы, которые возникли в мире в последнее время, наши основные проекты сотрудничества с Египтом реализуются так же активно, как это было прежде", - заявил Борисенко на вопрос о влиянии давления со стороны Запада на экономические проекты РФ в Египте. Флагманским проектом России в Египте, по словам российского посла, остается строительство "Росатомом" первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа". Также идет работа над созданием Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, продолжаются поставки пассажирских железнодорожных вагонов, созданных и произведенных "Трансмашхолдингом". В настоящий момент, добавил он, на египетском рынке действует порядка 500 российских компаний, которые занимаются и производством, и экспортом, и импортом. Читайте полный текст интервью >>>

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египет

россия

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

египет, россия, каир (город), георгий борисенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", трансмашхолдинг, в мире