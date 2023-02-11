https://ria.ru/20230211/egipet-1851380056.html
Российские проекты в Египте активно реализуются, заявил посол в Каире
Российские проекты в Египте активно реализуются, заявил посол в Каире - РИА Новости, 11.02.2023
Российские проекты в Египте активно реализуются, заявил посол в Каире
Экономические проекты России в Египте реализуются так же активно, как и раньше, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости российский посол в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:37
2023-02-11T11:37
2023-02-11T13:12
египет
россия
каир (город)
георгий борисенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
трансмашхолдинг
в мире
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Экономические проекты России в Египте реализуются так же активно, как и раньше, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко. По словам российского посла, на Египет и другие арабские страны оказывается "массирование давление со стороны Запада, зачастую требующего чуть ли не ультимативно прервать любые контакты с Россией". "Несмотря на все проблемы, которые возникли в мире в последнее время, наши основные проекты сотрудничества с Египтом реализуются так же активно, как это было прежде", - заявил Борисенко на вопрос о влиянии давления со стороны Запада на экономические проекты РФ в Египте. Флагманским проектом России в Египте, по словам российского посла, остается строительство "Росатомом" первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа". Также идет работа над созданием Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, продолжаются поставки пассажирских железнодорожных вагонов, созданных и произведенных "Трансмашхолдингом". В настоящий момент, добавил он, на египетском рынке действует порядка 500 российских компаний, которые занимаются и производством, и экспортом, и импортом. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, россия, каир (город), георгий борисенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", трансмашхолдинг, в мире
Египет, Россия, Каир (город), Георгий Борисенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Трансмашхолдинг, В мире
11:37 11.02.2023 (обновлено: 13:12 11.02.2023)
Российские проекты в Египте активно реализуются, заявил посол в Каире
Посол Борисенко: российские проекты в Египте реализуют, несмотря на давление Запада
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Экономические проекты России в Египте реализуются так же активно, как и раньше, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко.
По словам российского посла, на Египет и другие арабские страны оказывается "массирование давление со стороны Запада, зачастую требующего чуть ли не ультимативно прервать любые контакты с Россией".
"Несмотря на все проблемы, которые возникли в мире в последнее время, наши основные проекты сотрудничества с Египтом реализуются так же активно, как это было прежде", - заявил Борисенко на вопрос о влиянии давления со стороны Запада на экономические проекты РФ в Египте.
Флагманским проектом России в Египте, по словам российского посла, остается строительство "Росатомом
" первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа". Также идет работа над созданием Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала
, продолжаются поставки пассажирских железнодорожных вагонов, созданных и произведенных "Трансмашхолдингом
".
В настоящий момент, добавил он, на египетском рынке действует порядка 500 российских компаний, которые занимаются и производством, и экспортом, и импортом.