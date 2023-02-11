https://ria.ru/20230211/egipet-1851379671.html
Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол
Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол
Египет, несмотря на давление со стороны Запада с требованием сократить контакты с Россией, продолжает активное взаимодействие с Москвой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:35
2023-02-11T11:35
2023-02-11T13:11
в мире
египет
россия
георгий борисенко
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Египет, несмотря на давление со стороны Запада с требованием сократить контакты с Россией, продолжает активное взаимодействие с Москвой, заявил РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Европа требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией и стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. "Мы, конечно, понимаем, что Египту и другим нашим арабским партнерам приходится непросто в нынешней обстановке, когда на них оказывается массирование давление со стороны Запада, зачастую требующего чуть ли не ультимативно прервать любые контакты с Россией", - сказал Борисенко. Посол привел в пример летний визит в Каир главы российского МИД Лаврова, когда послы стран "семерки" ходили в МИД Египта и Лигу арабских государств, настаивая, чтобы там отменили запланированные встречи. "Несмотря на весь этот прессинг, Египет сохраняет верность традициям дружбы между нашими странами, заложенным еще во времена президентства Гамаля Абдель Насера, и продолжает активное взаимодействие с Россией и в экономической сфере, и в культуре, и на различных международных политических площадках", - заявил российский посол.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, георгий борисенко
В мире, Египет, Россия, Георгий Борисенко
11:35 11.02.2023 (обновлено: 13:11 11.02.2023)
Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол
Посол Борисенко: Египет, несмотря на давление Запада, продолжает взаимодействие с Россией
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Египет, несмотря на давление со стороны Запада с требованием сократить контакты с Россией, продолжает активное взаимодействие с Москвой, заявил РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что США
и Европа
требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией и стремятся восстановить колониальную зависимость Африки
.
"Мы, конечно, понимаем, что Египту и другим нашим арабским партнерам приходится непросто в нынешней обстановке, когда на них оказывается массирование давление со стороны Запада, зачастую требующего чуть ли не ультимативно прервать любые контакты с Россией", - сказал Борисенко.
Посол привел в пример летний визит в Каир главы российского МИД Лаврова, когда послы стран "семерки" ходили в МИД Египта и Лигу арабских государств
, настаивая, чтобы там отменили запланированные встречи.
"Несмотря на весь этот прессинг, Египет сохраняет верность традициям дружбы между нашими странами, заложенным еще во времена президентства Гамаля Абдель Насера, и продолжает активное взаимодействие с Россией и в экономической сфере, и в культуре, и на различных международных политических площадках", - заявил российский посол.