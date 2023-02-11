https://ria.ru/20230211/egipet-1851379671.html

Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол

Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023

Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол

Египет, несмотря на давление со стороны Запада с требованием сократить контакты с Россией, продолжает активное взаимодействие с Москвой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:35

2023-02-11T11:35

2023-02-11T13:11

в мире

египет

россия

георгий борисенко

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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Египет, несмотря на давление со стороны Запада с требованием сократить контакты с Россией, продолжает активное взаимодействие с Москвой, заявил РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Европа требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией и стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. "Мы, конечно, понимаем, что Египту и другим нашим арабским партнерам приходится непросто в нынешней обстановке, когда на них оказывается массирование давление со стороны Запада, зачастую требующего чуть ли не ультимативно прервать любые контакты с Россией", - сказал Борисенко. Посол привел в пример летний визит в Каир главы российского МИД Лаврова, когда послы стран "семерки" ходили в МИД Египта и Лигу арабских государств, настаивая, чтобы там отменили запланированные встречи. "Несмотря на весь этот прессинг, Египет сохраняет верность традициям дружбы между нашими странами, заложенным еще во времена президентства Гамаля Абдель Насера, и продолжает активное взаимодействие с Россией и в экономической сфере, и в культуре, и на различных международных политических площадках", - заявил российский посол.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, египет, россия, георгий борисенко