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Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
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Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол
Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол
Египет, несмотря на давление со стороны Запада с требованием сократить контакты с Россией, продолжает активное взаимодействие с Москвой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:35
2023-02-11T13:11
в мире
египет
россия
георгий борисенко
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Египет, несмотря на давление со стороны Запада с требованием сократить контакты с Россией, продолжает активное взаимодействие с Москвой, заявил РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Европа требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией и стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. "Мы, конечно, понимаем, что Египту и другим нашим арабским партнерам приходится непросто в нынешней обстановке, когда на них оказывается массирование давление со стороны Запада, зачастую требующего чуть ли не ультимативно прервать любые контакты с Россией", - сказал Борисенко. Посол привел в пример летний визит в Каир главы российского МИД Лаврова, когда послы стран "семерки" ходили в МИД Египта и Лигу арабских государств, настаивая, чтобы там отменили запланированные встречи. "Несмотря на весь этот прессинг, Египет сохраняет верность традициям дружбы между нашими странами, заложенным еще во времена президентства Гамаля Абдель Насера, и продолжает активное взаимодействие с Россией и в экономической сфере, и в культуре, и на различных международных политических площадках", - заявил российский посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, египет, россия, георгий борисенко
В мире, Египет, Россия, Георгий Борисенко
11:35 11.02.2023 (обновлено: 13:11 11.02.2023)
 
Египет продолжает активное взаимодействие с Россией, заявил посол

Посол Борисенко: Египет, несмотря на давление Запада, продолжает взаимодействие с Россией

© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике ЕгипетПосол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко
Посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике Египет
Посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко. Архивное фото
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Египет, несмотря на давление со стороны Запада с требованием сократить контакты с Россией, продолжает активное взаимодействие с Москвой, заявил РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Европа требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией и стремятся восстановить колониальную зависимость Африки.
"Мы, конечно, понимаем, что Египту и другим нашим арабским партнерам приходится непросто в нынешней обстановке, когда на них оказывается массирование давление со стороны Запада, зачастую требующего чуть ли не ультимативно прервать любые контакты с Россией", - сказал Борисенко.
Посол привел в пример летний визит в Каир главы российского МИД Лаврова, когда послы стран "семерки" ходили в МИД Египта и Лигу арабских государств, настаивая, чтобы там отменили запланированные встречи.
"Несмотря на весь этот прессинг, Египет сохраняет верность традициям дружбы между нашими странами, заложенным еще во времена президентства Гамаля Абдель Насера, и продолжает активное взаимодействие с Россией и в экономической сфере, и в культуре, и на различных международных политических площадках", - заявил российский посол.
Читайте полный текст интервью >>>
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