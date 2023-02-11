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Океанолог рассказал, как защищал дреды при работе в Арктике

Океанолог рассказал, как защищал дреды при работе в Арктике - РИА Новости, 11.02.2023

Океанолог рассказал, как защищал дреды при работе в Арктике

Лауреат президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 год океанолог Александр Осадчиев, носящий длинные дреды, рассказал, что использует именную... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:09

2023-02-11T11:09

2023-02-11T11:09

александр осадчий

арктика

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лауреат президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 год океанолог Александр Осадчиев, носящий длинные дреды, рассказал, что использует именную широкую каску, защищающую его прическу в целях безопасности при работе с разными механизмами в ходе арктических исследований. "У нас есть работы с механизмами, с лебедками. И есть нормы безопасности. Но мы работаем на северных широтах, и я прячу волосы под куртку, под спецодежду", - рассказал ученый РИА Новости. "Однако есть проблема – поскольку прическа большая, на голову плохо налезает обычная каска, она не застегивается и сваливается с головы. Но у меня есть специальная, именная каска, и пользуюсь только ею. Она с креплением под широкую голову", - добавил лауреат. Требования безопасности соблюдаются всегда, подчеркнул Осадчиев. "У нас ведь есть и девушки с длинными волосами, поэтому это стандартный вопрос, что делать с такой прической при работе с механизмами", - сказал ученый. Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Осадчиев стал лауреатом премии за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. Торжественную церемонию награждения лауреатов премии в среду в Кремле провел президент РФ Владимир Путин.

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арктика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр осадчий, арктика, общество