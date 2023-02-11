https://ria.ru/20230211/dredy-1851371602.html
Лауреат премии по науке рассказал о реакции Путина на его дреды
Лауреат премии по науке рассказал о реакции Путина на его дреды - РИА Новости, 11.02.2023
Лауреат премии по науке рассказал о реакции Путина на его дреды
Лауреат президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 год океанолог Александр Осадчиев, носящий длинные дреды, рассказал РИА Новости, что Владимир... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:11
2023-02-11T10:11
2023-02-11T10:16
наука
владимир путин
александр осадчий
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лауреат президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 год океанолог Александр Осадчиев, носящий длинные дреды, рассказал РИА Новости, что Владимир Путин не спрашивал его про такую прическу, необычную для Кремля, где проходило награждение, а сотрудники охраны и протокола были максимально корректны и вежливы. Путин провел торжественную церемонию вручения премий в Кремле в среду в День науки. Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Осадчиев удостоился награды за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. После награждения глава государства провел беседу с лауреатами об их работах. После этого в кулуарном общении президент насчет прически Осадчиева не произнес "вообще ничего - ни слова, ни полслова", рассказал лауреат. "Я думаю, что, естественно, он знал, кого он видит перед собой. И служба протокола, и охрана в Кремле, все работники - все были максимально корректны, вежливы, все было четко, тема дредов в принципе не затрагивалась", - добавил ученый. По словам лауреата, "это прогрессивно, когда люди с дредами воспринимаются так же, как и без дредов". "Мне это было очень приятно", - признался Осадчиев.
https://ria.ru/20230210/rossiya-1851329780.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наука, владимир путин, александр осадчий
Наука, Владимир Путин, Александр Осадчий
10:11 11.02.2023 (обновлено: 10:16 11.02.2023)
Лауреат премии по науке рассказал о реакции Путина на его дреды
Лауреат президентской премии по науке Осадчиев заявил, что Путин не спрашивал его о дредах
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лауреат президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 год океанолог Александр Осадчиев, носящий длинные дреды, рассказал РИА Новости, что Владимир Путин не спрашивал его про такую прическу, необычную для Кремля, где проходило награждение, а сотрудники охраны и протокола были максимально корректны и вежливы.
Путин провел торжественную церемонию вручения премий в Кремле в среду в День науки. Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН
, доктор физико-математических наук Осадчиев удостоился награды за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики
, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. После награждения глава государства провел беседу с лауреатами об их работах.
После этого в кулуарном общении президент насчет прически Осадчиева не произнес "вообще ничего - ни слова, ни полслова", рассказал лауреат.
"Я думаю, что, естественно, он знал, кого он видит перед собой. И служба протокола, и охрана в Кремле, все работники - все были максимально корректны, вежливы, все было четко, тема дредов в принципе не затрагивалась", - добавил ученый.
По словам лауреата, "это прогрессивно, когда люди с дредами воспринимаются так же, как и без дредов". "Мне это было очень приятно", - признался Осадчиев.