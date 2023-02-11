https://ria.ru/20230211/chad-1851370887.html
Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол
Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол
Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно называет отношения между Москвой и Нджаменой братскими, такое определение мобилизует на продолжение совместной работы,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:04
2023-02-11T10:04
2023-02-11T13:07
чад
россия
владимир соколенко
политика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно называет отношения между Москвой и Нджаменой братскими, такое определение мобилизует на продолжение совместной работы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. Соколенко напомнил, что российско-чадские отношения в официальных документах определяются как традиционно дружеские с момента установления в 1964 году дипломатических отношений. "В январе сего года прошла церемония вручения мною верительных грамот президенту переходного периода, президенту республики Чад, главе государства Махамату Идрису Деби Итно. В ходе состоявшейся беседы чадский лидер назвал отношения между Россией и республикой Чад братскими, отметив их прочность, проверенную исторической практикой", - сказал дипломат. По его словам, такое определение характера двусторонних отношений, полностью соответствующее интересам России, "мобилизует на продолжение совместной работы, нацеленной на дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Чадом по восходящей траектории". "И для этого есть все необходимое - политическая воля сторон и солидный потенциал возможностей", - подчеркнул посол.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чад, россия, владимир соколенко, политика
Чад, Россия, Владимир Соколенко, Политика
10:04 11.02.2023 (обновлено: 13:07 11.02.2023)
Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол
Посол Соколенко: президент Чада Деби называет отношения Москвы и Нджамены братскими
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно называет отношения между Москвой и Нджаменой братскими, такое определение мобилизует на продолжение совместной работы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко.
Соколенко напомнил, что российско-чадские отношения в официальных документах определяются как традиционно дружеские с момента установления в 1964 году дипломатических отношений.
"В январе сего года прошла церемония вручения мною верительных грамот президенту переходного периода, президенту республики Чад, главе государства Махамату Идрису Деби Итно. В ходе состоявшейся беседы чадский лидер назвал отношения между Россией и республикой Чад братскими, отметив их прочность, проверенную исторической практикой", - сказал дипломат.
По его словам, такое определение характера двусторонних отношений, полностью соответствующее интересам России, "мобилизует на продолжение совместной работы, нацеленной на дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Чадом по восходящей траектории". "И для этого есть все необходимое - политическая воля сторон и солидный потенциал возможностей", - подчеркнул посол.