https://ria.ru/20230211/chad-1851370887.html

Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол

Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023

Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол

Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно называет отношения между Москвой и Нджаменой братскими, такое определение мобилизует на продолжение совместной работы,... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:04

2023-02-11T10:04

2023-02-11T13:07

чад

россия

владимир соколенко

политика

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно называет отношения между Москвой и Нджаменой братскими, такое определение мобилизует на продолжение совместной работы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. Соколенко напомнил, что российско-чадские отношения в официальных документах определяются как традиционно дружеские с момента установления в 1964 году дипломатических отношений. "В январе сего года прошла церемония вручения мною верительных грамот президенту переходного периода, президенту республики Чад, главе государства Махамату Идрису Деби Итно. В ходе состоявшейся беседы чадский лидер назвал отношения между Россией и республикой Чад братскими, отметив их прочность, проверенную исторической практикой", - сказал дипломат. По его словам, такое определение характера двусторонних отношений, полностью соответствующее интересам России, "мобилизует на продолжение совместной работы, нацеленной на дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Чадом по восходящей траектории". "И для этого есть все необходимое - политическая воля сторон и солидный потенциал возможностей", - подчеркнул посол.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чад, россия, владимир соколенко, политика