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Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
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Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол
Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол
Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно называет отношения между Москвой и Нджаменой братскими, такое определение мобилизует на продолжение совместной работы,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:04
2023-02-11T13:07
чад
россия
владимир соколенко
политика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно называет отношения между Москвой и Нджаменой братскими, такое определение мобилизует на продолжение совместной работы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. Соколенко напомнил, что российско-чадские отношения в официальных документах определяются как традиционно дружеские с момента установления в 1964 году дипломатических отношений. "В январе сего года прошла церемония вручения мною верительных грамот президенту переходного периода, президенту республики Чад, главе государства Махамату Идрису Деби Итно. В ходе состоявшейся беседы чадский лидер назвал отношения между Россией и республикой Чад братскими, отметив их прочность, проверенную исторической практикой", - сказал дипломат. По его словам, такое определение характера двусторонних отношений, полностью соответствующее интересам России, "мобилизует на продолжение совместной работы, нацеленной на дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Чадом по восходящей траектории". "И для этого есть все необходимое - политическая воля сторон и солидный потенциал возможностей", - подчеркнул посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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чад, россия, владимир соколенко, политика
Чад, Россия, Владимир Соколенко, Политика
10:04 11.02.2023 (обновлено: 13:07 11.02.2023)
 
Президент Чада называет отношения Москвы и Нджамены братскими, заявил посол

Посол Соколенко: президент Чада Деби называет отношения Москвы и Нджамены братскими

© Фото : МИД РФПосол РФ в Чаде Владимир Соколенко
Посол РФ в Чаде Владимир Соколенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Чаде Владимир Соколенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно называет отношения между Москвой и Нджаменой братскими, такое определение мобилизует на продолжение совместной работы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко.
Соколенко напомнил, что российско-чадские отношения в официальных документах определяются как традиционно дружеские с момента установления в 1964 году дипломатических отношений.
"В январе сего года прошла церемония вручения мною верительных грамот президенту переходного периода, президенту республики Чад, главе государства Махамату Идрису Деби Итно. В ходе состоявшейся беседы чадский лидер назвал отношения между Россией и республикой Чад братскими, отметив их прочность, проверенную исторической практикой", - сказал дипломат.
По его словам, такое определение характера двусторонних отношений, полностью соответствующее интересам России, "мобилизует на продолжение совместной работы, нацеленной на дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Чадом по восходящей траектории". "И для этого есть все необходимое - политическая воля сторон и солидный потенциал возможностей", - подчеркнул посол.
Читайте полный текст интервью >>>
Сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
09:53
Посол объяснил, почему Чад иногда не поддерживает Россию на площадке ООН
 
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