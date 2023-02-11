https://ria.ru/20230211/chad-1851370425.html

Россия поможет Чаду обучать женщин-миротворцев

Россия поможет Чаду обучать женщин-миротворцев - РИА Новости, 11.02.2023

Россия поможет Чаду обучать женщин-миротворцев

Россия предложила Чаду специальный курс обучения для женщин-миротворцев, Нджамена рассматривает новые предложения Москвы по шестилетней программе обучения и... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:00

2023-02-11T10:00

2023-02-11T13:07

россия

москва

чад

владимир соколенко

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия предложила Чаду специальный курс обучения для женщин-миротворцев, Нджамена рассматривает новые предложения Москвы по шестилетней программе обучения и краткосрочных курсах повышения квалификации в учебных заведениях МВД, заявил в интервью РИА Новости российский посол Владимир Соколенко. "Ежегодно направляются предложения по программам подготовки миротворцев на краткосрочных курсах. С учетом занятости в правоохранительных органах Чада женщин - 1/3 личного состава, партнерам предложен специальный курс обучения для женщин-миротворцев", - сказал Соколенко. "В учебных заведениях МВД России завершают свое образование около 10 чадских полицейских. Учащимся предоставляется бесплатное обмундирование, питание, возможность участия в практических занятиях в полевых условиях. На рассмотрении чадской стороны находятся новые предложения по шестилетней программе обучения и краткосрочных курсах повышения квалификации", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230211/chad-1851367691.html

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москва

чад

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, чад, владимир соколенко, в мире