https://ria.ru/20230211/chad-1851370425.html
Россия поможет Чаду обучать женщин-миротворцев
Россия поможет Чаду обучать женщин-миротворцев - РИА Новости, 11.02.2023
Россия поможет Чаду обучать женщин-миротворцев
Россия предложила Чаду специальный курс обучения для женщин-миротворцев, Нджамена рассматривает новые предложения Москвы по шестилетней программе обучения и... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:00
2023-02-11T10:00
2023-02-11T13:07
россия
москва
чад
владимир соколенко
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия предложила Чаду специальный курс обучения для женщин-миротворцев, Нджамена рассматривает новые предложения Москвы по шестилетней программе обучения и краткосрочных курсах повышения квалификации в учебных заведениях МВД, заявил в интервью РИА Новости российский посол Владимир Соколенко. "Ежегодно направляются предложения по программам подготовки миротворцев на краткосрочных курсах. С учетом занятости в правоохранительных органах Чада женщин - 1/3 личного состава, партнерам предложен специальный курс обучения для женщин-миротворцев", - сказал Соколенко. "В учебных заведениях МВД России завершают свое образование около 10 чадских полицейских. Учащимся предоставляется бесплатное обмундирование, питание, возможность участия в практических занятиях в полевых условиях. На рассмотрении чадской стороны находятся новые предложения по шестилетней программе обучения и краткосрочных курсах повышения квалификации", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, чад, владимир соколенко, в мире
Россия, Москва, Чад, Владимир Соколенко, В мире
10:00 11.02.2023 (обновлено: 13:07 11.02.2023)
Россия поможет Чаду обучать женщин-миротворцев
Посол Соколенко: Россия предложила Чаду специальный курс обучения для женщин-миротворцев