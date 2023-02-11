https://ria.ru/20230211/chad-1851369478.html

Посол объяснил, почему Чад иногда не поддерживает Россию на площадке ООН

Посол объяснил, почему Чад иногда не поддерживает Россию на площадке ООН - РИА Новости, 11.02.2023

Посол объяснил, почему Чад иногда не поддерживает Россию на площадке ООН

Социально-экономическая и финансовая уязвимость Чада провоцирует зависимость от помощи Запада и ограничивает свободу выбора позиции страны в ООН, Нджамена из-за РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:53

2023-02-11T09:53

2023-02-11T13:07

чад

россия

оон

владимир соколенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850226_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2825def85e6c8404b86f19200ca2b67c.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Социально-экономическая и финансовая уязвимость Чада провоцирует зависимость от помощи Запада и ограничивает свободу выбора позиции страны в ООН, Нджамена из-за давления иногда вынуждена идти в фарватере западных политических интересов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. Ранее Чад проголосовал в поддержку антироссийской резолюции ГА ООН по Украине, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Социально-экономическая и финансовая уязвимость Чада, провоцирующая зависимость от западной помощи, ограничивает свободу выбора позиции чадской дипломатии в ООН. В результате прессинга западных стран Нджамена иногда вынуждена идти в фарватере политических интересов Запада", - сказал Соколенко. Дипломат отметил, что, прежде всего, речь идет о тематике, связанной с реализацией глобальной внешнеполитической стратегии США и стран ЕС, главное место в которой в настоящее время занимает Украина. "В этих случаях давлению подвергается и Нджамена, и ее постпредство в Нью-Йорке, а в особых случаях практикуется организация коллективных демаршей с участием послов западных стран", - добавил он. "В этих условиях не только Чад, но и некоторые другие африканские страны вынуждены прибегать к различной дипломатической тактике, чтобы сохранить многовекторные партнерские связи", - подчеркнул посол. По словам Соколенко, Нджамена приветствует независимый внешнеполитический курс России на международной арене, высоко ценит усилия РФ, нацеленные на повышение веса Африки в ООН, расширение представленности африканских стран в Совете безопасности ООН в соответствии с позицией "Консенсуса Эзулвини". "С российской стороны неоднократно выражалась признательность чадским партнерам за поддержку российских инициатив и кандидатур в ООН. Нджамена традиционно голосует за российские проекты резолюций по разоруженческой, космической, информационной тематике, о борьбе с героизацией нацизма и другим", - добавил дипломат. Он отметил, что Чад проводит многовекторную внешнюю политику, выступает за "многополярный миропорядок без насилия и диктата, соблюдение базовых принципов международного общения, таких как невмешательство во внутренние дела других государств, равноправное сотрудничество, право народов самим определять модели внутреннего устройства и свои ценностные приоритеты".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230211/chad-1851356618.html

https://ria.ru/20230106/posolstvo-1843310834.html

чад

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чад, россия, оон, владимир соколенко