https://ria.ru/20230211/chad-1851369478.html
Посол объяснил, почему Чад иногда не поддерживает Россию на площадке ООН
Посол объяснил, почему Чад иногда не поддерживает Россию на площадке ООН - РИА Новости, 11.02.2023
Посол объяснил, почему Чад иногда не поддерживает Россию на площадке ООН
Социально-экономическая и финансовая уязвимость Чада провоцирует зависимость от помощи Запада и ограничивает свободу выбора позиции страны в ООН, Нджамена из-за РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:53
2023-02-11T09:53
2023-02-11T13:07
чад
россия
оон
владимир соколенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850226_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2825def85e6c8404b86f19200ca2b67c.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Социально-экономическая и финансовая уязвимость Чада провоцирует зависимость от помощи Запада и ограничивает свободу выбора позиции страны в ООН, Нджамена из-за давления иногда вынуждена идти в фарватере западных политических интересов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. Ранее Чад проголосовал в поддержку антироссийской резолюции ГА ООН по Украине, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Социально-экономическая и финансовая уязвимость Чада, провоцирующая зависимость от западной помощи, ограничивает свободу выбора позиции чадской дипломатии в ООН. В результате прессинга западных стран Нджамена иногда вынуждена идти в фарватере политических интересов Запада", - сказал Соколенко. Дипломат отметил, что, прежде всего, речь идет о тематике, связанной с реализацией глобальной внешнеполитической стратегии США и стран ЕС, главное место в которой в настоящее время занимает Украина. "В этих случаях давлению подвергается и Нджамена, и ее постпредство в Нью-Йорке, а в особых случаях практикуется организация коллективных демаршей с участием послов западных стран", - добавил он. "В этих условиях не только Чад, но и некоторые другие африканские страны вынуждены прибегать к различной дипломатической тактике, чтобы сохранить многовекторные партнерские связи", - подчеркнул посол. По словам Соколенко, Нджамена приветствует независимый внешнеполитический курс России на международной арене, высоко ценит усилия РФ, нацеленные на повышение веса Африки в ООН, расширение представленности африканских стран в Совете безопасности ООН в соответствии с позицией "Консенсуса Эзулвини". "С российской стороны неоднократно выражалась признательность чадским партнерам за поддержку российских инициатив и кандидатур в ООН. Нджамена традиционно голосует за российские проекты резолюций по разоруженческой, космической, информационной тематике, о борьбе с героизацией нацизма и другим", - добавил дипломат. Он отметил, что Чад проводит многовекторную внешнюю политику, выступает за "многополярный миропорядок без насилия и диктата, соблюдение базовых принципов международного общения, таких как невмешательство во внутренние дела других государств, равноправное сотрудничество, право народов самим определять модели внутреннего устройства и свои ценностные приоритеты".Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230211/chad-1851356618.html
https://ria.ru/20230106/posolstvo-1843310834.html
чад
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850226_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6933476d7646c8571fdd334398d0e828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чад, россия, оон, владимир соколенко
Чад, Россия, ООН, Владимир Соколенко
09:53 11.02.2023 (обновлено: 13:07 11.02.2023)
Посол объяснил, почему Чад иногда не поддерживает Россию на площадке ООН
Посол Соколенко: зависимость Чада от Запада ограничивает свободу выбора позиции в ООН
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Социально-экономическая и финансовая уязвимость Чада провоцирует зависимость от помощи Запада и ограничивает свободу выбора позиции страны в ООН, Нджамена из-за давления иногда вынуждена идти в фарватере западных политических интересов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко.
Ранее Чад проголосовал в поддержку антироссийской резолюции ГА ООН по Украине
, не признающей референдумы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
"Социально-экономическая и финансовая уязвимость Чада, провоцирующая зависимость от западной помощи, ограничивает свободу выбора позиции чадской дипломатии в ООН. В результате прессинга западных стран Нджамена
иногда вынуждена идти в фарватере политических интересов Запада", - сказал Соколенко.
Дипломат отметил, что, прежде всего, речь идет о тематике, связанной с реализацией глобальной внешнеполитической стратегии США
и стран ЕС
, главное место в которой в настоящее время занимает Украина. "В этих случаях давлению подвергается и Нджамена, и ее постпредство в Нью-Йорке
, а в особых случаях практикуется организация коллективных демаршей с участием послов западных стран", - добавил он.
"В этих условиях не только Чад, но и некоторые другие африканские страны вынуждены прибегать к различной дипломатической тактике, чтобы сохранить многовекторные партнерские связи", - подчеркнул посол.
По словам Соколенко, Нджамена приветствует независимый внешнеполитический курс России на международной арене, высоко ценит усилия РФ, нацеленные на повышение веса Африки
в ООН, расширение представленности африканских стран в Совете безопасности ООН в соответствии с позицией "Консенсуса Эзулвини".
"С российской стороны неоднократно выражалась признательность чадским партнерам за поддержку российских инициатив и кандидатур в ООН. Нджамена традиционно голосует за российские проекты резолюций по разоруженческой, космической, информационной тематике, о борьбе с героизацией нацизма и другим", - добавил дипломат.
Он отметил, что Чад проводит многовекторную внешнюю политику, выступает за "многополярный миропорядок без насилия и диктата, соблюдение базовых принципов международного общения, таких как невмешательство во внутренние дела других государств, равноправное сотрудничество, право народов самим определять модели внутреннего устройства и свои ценностные приоритеты".