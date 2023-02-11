https://ria.ru/20230211/chad-1851367691.html
Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий
Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий - РИА Новости, 11.02.2023
Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий
Чад проявляет интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий, партнеры из Нджамены приглашены в Москву на первый международный форум... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:40
2023-02-11T09:40
2023-02-11T13:07
технологии
россия
чад
москва
владимир соколенко
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Чад проявляет интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий, партнеры из Нджамены приглашены в Москву на первый международный форум "Россия - Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. "Чадцы проявляют интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий", — сказал Соколенко. Дипломат отметил, что чадские партнеры приглашены в Москву на первый международный форум "Россия - Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", в рамках которого будут обсуждаться направления инженерно-коммуникационных технологий и перспективы взаимодействия в сфере цифровой трансформации. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230211/chad-1851366179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, чад, москва, владимир соколенко
Технологии, Россия, Чад, Москва, Владимир Соколенко
09:40 11.02.2023 (обновлено: 13:07 11.02.2023)
Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий
Посол Соколенко: Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Чад проявляет интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий, партнеры из Нджамены приглашены в Москву на первый международный форум "Россия - Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко.
"Чадцы проявляют интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий", — сказал Соколенко.
Дипломат отметил, что чадские партнеры приглашены в Москву на первый международный форум "Россия - Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", в рамках которого будут обсуждаться направления инженерно-коммуникационных технологий и перспективы взаимодействия в сфере цифровой трансформации.