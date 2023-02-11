https://ria.ru/20230211/chad-1851367691.html

Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий

Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий - РИА Новости, 11.02.2023

Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий

Чад проявляет интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий, партнеры из Нджамены приглашены в Москву на первый международный форум... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:40

2023-02-11T09:40

2023-02-11T13:07

технологии

россия

чад

москва

владимир соколенко

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Чад проявляет интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий, партнеры из Нджамены приглашены в Москву на первый международный форум "Россия - Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. "Чадцы проявляют интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий", — сказал Соколенко. Дипломат отметил, что чадские партнеры приглашены в Москву на первый международный форум "Россия - Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", в рамках которого будут обсуждаться направления инженерно-коммуникационных технологий и перспективы взаимодействия в сфере цифровой трансформации. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230211/chad-1851366179.html

россия

чад

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, чад, москва, владимир соколенко