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Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий - РИА Новости, 11.02.2023
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Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий
Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий - РИА Новости, 11.02.2023
Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий
Чад проявляет интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий, партнеры из Нджамены приглашены в Москву на первый международный форум... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:40
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технологии
россия
чад
москва
владимир соколенко
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Чад проявляет интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий, партнеры из Нджамены приглашены в Москву на первый международный форум "Россия - Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. "Чадцы проявляют интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий", — сказал Соколенко. Дипломат отметил, что чадские партнеры приглашены в Москву на первый международный форум "Россия - Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", в рамках которого будут обсуждаться направления инженерно-коммуникационных технологий и перспективы взаимодействия в сфере цифровой трансформации. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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технологии, россия, чад, москва, владимир соколенко
Технологии, Россия, Чад, Москва, Владимир Соколенко
09:40 11.02.2023 (обновлено: 13:07 11.02.2023)
 
Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий

Посол Соколенко: Чад заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере высоких технологий

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики МосквыКомплектующие для специализированных средств связи
Комплектующие для специализированных средств связи
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Чад проявляет интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий, партнеры из Нджамены приглашены в Москву на первый международный форум "Россия - Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко.
"Чадцы проявляют интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий", — сказал Соколенко.
Дипломат отметил, что чадские партнеры приглашены в Москву на первый международный форум "Россия - Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", в рамках которого будут обсуждаться направления инженерно-коммуникационных технологий и перспективы взаимодействия в сфере цифровой трансформации.
Читайте полный текст интервью >>>
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
09:23
Посол России отметил развитие нефтедобычи в Чаде
 
ТехнологииРоссияЧадМоскваВладимир Соколенко
 
 
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