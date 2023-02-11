https://ria.ru/20230211/chad-1851367041.html

Чад и Россия обсуждают создание комиссии по сотрудничеству

Чад и Россия обсуждают создание комиссии по сотрудничеству - РИА Новости, 11.02.2023

Чад и Россия обсуждают создание комиссии по сотрудничеству

Чаду нужны российские специалисты в области геологоразведки, бурения скважин и других сферах, поэтому российские компании могут участвовать в разработке в Чаде... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:31

2023-02-11T09:31

2023-02-11T13:07

экономика

чад

россия

нджамена

владимир соколенко

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Чаду нужны российские специалисты в области геологоразведки, бурения скважин и других сферах, поэтому российские компании могут участвовать в разработке в Чаде месторождений и добычи полезных ископаемых, для стимулирования бизнеса и инвесторов между Москвой и Нджаменой обсуждается идея создания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нджамене Владимир Соколенко. "В настоящее время ведется совместная работа по определению приоритетных областей сотрудничества, повышению уровня взаимной информированности о возможностях участия в конкретных бизнес проектах и инвестиционных программах. Для динамизации двустороннего взаимодействия, стимулирования бизнеса и инвесторов обсуждается идея создания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", — сказал Соколенко. По словам дипломата, сейчас есть возможности участия российских компаний в разработке в Чаде месторождений и добычи полезных ископаемых - золота, алмазов, урана, редких металлов, нефти, попутного природного газа и других. Посол отметил, что Россия и Чад "декларируют обоюдную заинтересованность в том, чтобы продвигать и далее весь комплекс двусторонних связей, уделяя особое внимание увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества и повышению эффективности инвестиционного партнерства". "По этим направлениям много еще предстоит сделать", — полагает Соколенко. Дипломат подчеркнул, что рост торговли между Москвой и Нджаменой в последние годы сдерживался пандемией, внутриполитическими потрясениями в Чаде, недоинформированностью сторон об имеющемся потенциале возможностей. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230211/chad-1851366179.html

https://ria.ru/20230211/sammit-1851363353.html

чад

россия

нджамена

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, чад, россия, нджамена, владимир соколенко