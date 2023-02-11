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Чад и Россия обсуждают создание комиссии по сотрудничеству - РИА Новости, 11.02.2023
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Чад и Россия обсуждают создание комиссии по сотрудничеству
Чад и Россия обсуждают создание комиссии по сотрудничеству - РИА Новости, 11.02.2023
Чад и Россия обсуждают создание комиссии по сотрудничеству
Чаду нужны российские специалисты в области геологоразведки, бурения скважин и других сферах, поэтому российские компании могут участвовать в разработке в Чаде... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:31
2023-02-11T13:07
экономика
чад
россия
нджамена
владимир соколенко
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Чаду нужны российские специалисты в области геологоразведки, бурения скважин и других сферах, поэтому российские компании могут участвовать в разработке в Чаде месторождений и добычи полезных ископаемых, для стимулирования бизнеса и инвесторов между Москвой и Нджаменой обсуждается идея создания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нджамене Владимир Соколенко. "В настоящее время ведется совместная работа по определению приоритетных областей сотрудничества, повышению уровня взаимной информированности о возможностях участия в конкретных бизнес проектах и инвестиционных программах. Для динамизации двустороннего взаимодействия, стимулирования бизнеса и инвесторов обсуждается идея создания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", — сказал Соколенко. По словам дипломата, сейчас есть возможности участия российских компаний в разработке в Чаде месторождений и добычи полезных ископаемых - золота, алмазов, урана, редких металлов, нефти, попутного природного газа и других. Посол отметил, что Россия и Чад "декларируют обоюдную заинтересованность в том, чтобы продвигать и далее весь комплекс двусторонних связей, уделяя особое внимание увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества и повышению эффективности инвестиционного партнерства". "По этим направлениям много еще предстоит сделать", — полагает Соколенко. Дипломат подчеркнул, что рост торговли между Москвой и Нджаменой в последние годы сдерживался пандемией, внутриполитическими потрясениями в Чаде, недоинформированностью сторон об имеющемся потенциале возможностей. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230211/chad-1851366179.html
https://ria.ru/20230211/sammit-1851363353.html
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экономика, чад, россия, нджамена, владимир соколенко
Экономика, Чад, Россия, Нджамена, Владимир Соколенко
09:31 11.02.2023 (обновлено: 13:07 11.02.2023)
 
Чад и Россия обсуждают создание комиссии по сотрудничеству

Чад и Россия обсуждают создание двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству

© Фото : МИД РФПосол РФ в Чаде Владимир Соколенко
Посол РФ в Чаде Владимир Соколенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Чаде Владимир Соколенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Чаду нужны российские специалисты в области геологоразведки, бурения скважин и других сферах, поэтому российские компании могут участвовать в разработке в Чаде месторождений и добычи полезных ископаемых, для стимулирования бизнеса и инвесторов между Москвой и Нджаменой обсуждается идея создания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нджамене Владимир Соколенко.
"В настоящее время ведется совместная работа по определению приоритетных областей сотрудничества, повышению уровня взаимной информированности о возможностях участия в конкретных бизнес проектах и инвестиционных программах. Для динамизации двустороннего взаимодействия, стимулирования бизнеса и инвесторов обсуждается идея создания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", — сказал Соколенко.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
09:23
Посол России отметил развитие нефтедобычи в Чаде
По словам дипломата, сейчас есть возможности участия российских компаний в разработке в Чаде месторождений и добычи полезных ископаемых - золота, алмазов, урана, редких металлов, нефти, попутного природного газа и других.
"Нужны российские специалисты в области геологоразведки, бурения скважин, создания ирригационных систем, объектов энергетики. Востребованы российская фармацевтическая продукция, антивирусные вакцины, медицинская техника и оборудование", — добавил он.
Посол отметил, что Россия и Чад "декларируют обоюдную заинтересованность в том, чтобы продвигать и далее весь комплекс двусторонних связей, уделяя особое внимание увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества и повышению эффективности инвестиционного партнерства".
"По этим направлениям много еще предстоит сделать", — полагает Соколенко.
Дипломат подчеркнул, что рост торговли между Москвой и Нджаменой в последние годы сдерживался пандемией, внутриполитическими потрясениями в Чаде, недоинформированностью сторон об имеющемся потенциале возможностей.
Читайте полный текст интервью >>>
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ЭкономикаЧадРоссияНджаменаВладимир Соколенко
 
 
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