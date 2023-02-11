https://ria.ru/20230211/chad-1851366179.html

Посол России отметил развитие нефтедобычи в Чаде

Посол России отметил развитие нефтедобычи в Чаде - РИА Новости, 11.02.2023

Посол России отметил развитие нефтедобычи в Чаде

Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний, представители чадской нефтяной отрасли могут принять участие РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:23

2023-02-11T09:23

2023-02-11T13:07

экономика

чад

россия

владимир соколенко

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний, представители чадской нефтяной отрасли могут принять участие в работе профильных секций в рамках второго саммита "Россия — Африка", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нджамене Владимир Соколенко. Соколенко напомнил, что Чад с 2003 года является членом Ассоциации африканских экспортеров нефти. "Ее добыча - основной источник пополнения бюджета страны (70%), а также главная статья чадского экспорта (90%). Присутствие на национальном рынке иностранных компаний доказывает экономическую выгоду отрасли", — отметил глава российской дипмиссии. "Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний. Подтвержденные запасы нефти в Чаде составляют 274 миллионов тонн, а прогнозируемые оцениваются в 1 миллиард тонн. Власти страны продолжают политику открытых дверей для профильных иностранных экономических операторов, в том числе и из России", — подчеркнул дипломат. Соколенко добавил, что представители нефтяной отрасли Чада планируют принять участие в работе профильных секций в рамках второго саммита "Россия — Африка". Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230106/posolstvo-1843310834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, чад, россия, владимир соколенко