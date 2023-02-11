https://ria.ru/20230211/chad-1851366179.html
Посол России отметил развитие нефтедобычи в Чаде
Посол России отметил развитие нефтедобычи в Чаде - РИА Новости, 11.02.2023
Посол России отметил развитие нефтедобычи в Чаде
Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний, представители чадской нефтяной отрасли могут принять участие РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:23
2023-02-11T09:23
2023-02-11T13:07
экономика
чад
россия
владимир соколенко
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний, представители чадской нефтяной отрасли могут принять участие в работе профильных секций в рамках второго саммита "Россия — Африка", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нджамене Владимир Соколенко. Соколенко напомнил, что Чад с 2003 года является членом Ассоциации африканских экспортеров нефти. "Ее добыча - основной источник пополнения бюджета страны (70%), а также главная статья чадского экспорта (90%). Присутствие на национальном рынке иностранных компаний доказывает экономическую выгоду отрасли", — отметил глава российской дипмиссии. "Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний. Подтвержденные запасы нефти в Чаде составляют 274 миллионов тонн, а прогнозируемые оцениваются в 1 миллиард тонн. Власти страны продолжают политику открытых дверей для профильных иностранных экономических операторов, в том числе и из России", — подчеркнул дипломат. Соколенко добавил, что представители нефтяной отрасли Чада планируют принять участие в работе профильных секций в рамках второго саммита "Россия — Африка". Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230106/posolstvo-1843310834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, чад, россия, владимир соколенко
Экономика, Чад, Россия, Владимир Соколенко
09:23 11.02.2023 (обновлено: 13:07 11.02.2023)
Посол России отметил развитие нефтедобычи в Чаде
Посол Соколенко увидел перспективу для российских компаний в развитии нефтедобычи в Чаде
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний, представители чадской нефтяной отрасли могут принять участие в работе профильных секций в рамках второго саммита "Россия — Африка", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нджамене Владимир Соколенко.
Соколенко напомнил, что Чад с 2003 года является членом Ассоциации африканских экспортеров нефти. "Ее добыча - основной источник пополнения бюджета страны (70%), а также главная статья чадского экспорта (90%). Присутствие на национальном рынке иностранных компаний доказывает экономическую выгоду отрасли", — отметил глава российской дипмиссии.
"Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний. Подтвержденные запасы нефти в Чаде составляют 274 миллионов тонн, а прогнозируемые оцениваются в 1 миллиард тонн. Власти страны продолжают политику открытых дверей для профильных иностранных экономических операторов, в том числе и из России", — подчеркнул дипломат.
Соколенко добавил, что представители нефтяной отрасли Чада планируют принять участие в работе профильных секций в рамках второго саммита "Россия — Африка".