https://ria.ru/20230211/chad-1851356618.html

Посол в Чаде заявил о большой доле российской техники в армии страны

Посол в Чаде заявил о большой доле российской техники в армии страны - РИА Новости, 11.02.2023

Посол в Чаде заявил о большой доле российской техники в армии страны

Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%, между Москвой и Нджаменой укрепляется договорно-правовая база двустороннего... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T07:31

2023-02-11T07:31

2023-02-11T13:06

россия

чад

москва

владимир соколенко

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%, между Москвой и Нджаменой укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. "Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%. Имеется востребованность в ее ремонте и модернизации. Укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества, ориентированного в том числе и на эти цели", - сказал Соколенко. Дипломат отметил, что для выхода на новые соглашения о военно-техническом сотрудничестве "партнеры регулярно приглашаются для участия в организуемых "Рособоронэкспортом" презентациях военной техники, на различные форумы и выставки, в том числе на форум "Армия-2021" и "Армия-2022" в Кубинке". Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211208/chad-1762764533.html

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россия, чад, москва, владимир соколенко, рособоронэкспорт