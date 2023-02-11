https://ria.ru/20230211/chad-1851356618.html
Посол в Чаде заявил о большой доле российской техники в армии страны
Посол в Чаде заявил о большой доле российской техники в армии страны - РИА Новости, 11.02.2023
Посол в Чаде заявил о большой доле российской техники в армии страны
Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%, между Москвой и Нджаменой укрепляется договорно-правовая база двустороннего... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T07:31
2023-02-11T07:31
2023-02-11T13:06
россия
чад
москва
владимир соколенко
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%, между Москвой и Нджаменой укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. "Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%. Имеется востребованность в ее ремонте и модернизации. Укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества, ориентированного в том числе и на эти цели", - сказал Соколенко. Дипломат отметил, что для выхода на новые соглашения о военно-техническом сотрудничестве "партнеры регулярно приглашаются для участия в организуемых "Рособоронэкспортом" презентациях военной техники, на различные форумы и выставки, в том числе на форум "Армия-2021" и "Армия-2022" в Кубинке". Читайте полный текст интервью >>>
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россия, чад, москва, владимир соколенко, рособоронэкспорт
Россия, Чад, Москва, Владимир Соколенко, Рособоронэкспорт
07:31 11.02.2023 (обновлено: 13:06 11.02.2023)
Посол в Чаде заявил о большой доле российской техники в армии страны
Посол Соколенко: доля российской и советской техники в чадской армии составляет 80%