https://ria.ru/20230211/briks-1851352124.html

Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавит банк БРИКС

Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавит банк БРИКС - РИА Новости, 11.02.2023

Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавит банк БРИКС

Участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития - его возглавит экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф, сообщил портал G1. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T04:19

2023-02-11T04:19

2023-02-11T04:40

в мире

бразилия

жаир болсонару

новый банк развития

брикс

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МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития - его возглавит экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф, сообщил портал G1. "По словам советника (президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы - ред.) Лулы, принято решение назначить ее главой банка БРИКС, который занимается проектами по использованию ресурсов стран-членов", - говорится в материале издания. В настоящее время Новый банк развития возглавляет дипломат Маркос Тройо, назначенный бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

https://ria.ru/20230206/briks-1850070909.html

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в мире, бразилия, жаир болсонару, новый банк развития, брикс