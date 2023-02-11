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Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавит банк БРИКС - РИА Новости, 11.02.2023
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Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавит банк БРИКС
Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавит банк БРИКС - РИА Новости, 11.02.2023
Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавит банк БРИКС
Участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития - его возглавит экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф, сообщил портал G1. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T04:19
2023-02-11T04:40
в мире
бразилия
жаир болсонару
новый банк развития
брикс
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МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития - его возглавит экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф, сообщил портал G1. "По словам советника (президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы - ред.) Лулы, принято решение назначить ее главой банка БРИКС, который занимается проектами по использованию ресурсов стран-членов", - говорится в материале издания. В настоящее время Новый банк развития возглавляет дипломат Маркос Тройо, назначенный бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
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в мире, бразилия, жаир болсонару, новый банк развития, брикс
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару, Новый банк развития, БРИКС
04:19 11.02.2023 (обновлено: 04:40 11.02.2023)
 
Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавит банк БРИКС

G1: экс-президент Бразилии Роуссефф возглавит Новый банк развития БРИКС

© Sputnik / Алексей КуденкоЭкс-президент Бразилии Дилма Роуссефф
Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития - его возглавит экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф, сообщил портал G1.
"По словам советника (президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы - ред.) Лулы, принято решение назначить ее главой банка БРИКС, который занимается проектами по использованию ресурсов стран-членов", - говорится в материале издания.
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В настоящее время Новый банк развития возглавляет дипломат Маркос Тройо, назначенный бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
 
В миреБразилияЖаир БолсонаруНовый банк развитияБРИКС
 
 
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