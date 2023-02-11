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Байден рассказал, почему здоровается с воздухом - РИА Новости, 11.02.2023
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Байден рассказал, почему здоровается с воздухом
Байден рассказал, почему здоровается с воздухом - РИА Новости, 11.02.2023
Байден рассказал, почему здоровается с воздухом
Американский журналист Грег Прайс в своем аккаунте Twitter опубликовал видео, в котором президент США Джо Байден во время очередного выступления сделал... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:46
2023-02-11T15:37
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский журналист Грег Прайс в своем аккаунте Twitter опубликовал видео, в котором президент США Джо Байден во время очередного выступления сделал необычное заявление.Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.Ранее Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года. До этого американский президент сообщал, что намерен участвовать в избирательной кампании и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.
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в мире, сша, джо байден, twitter
В мире, США, Джо Байден, Twitter
12:46 11.02.2023 (обновлено: 15:37 11.02.2023)
 
Байден рассказал, почему здоровается с воздухом

Джо Байден признался, что постоянно ищет президента США, чтобы с ним поздороваться

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский журналист Грег Прайс в своем аккаунте Twitter опубликовал видео, в котором президент США Джо Байден во время очередного выступления сделал необычное заявление.

"Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он?" — пошутил американский лидер.

Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
Ранее Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года. До этого американский президент сообщал, что намерен участвовать в избирательной кампании и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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