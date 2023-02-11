https://ria.ru/20230211/bayden-1851387955.html

Байден рассказал, почему здоровается с воздухом

Байден рассказал, почему здоровается с воздухом - РИА Новости, 11.02.2023

Байден рассказал, почему здоровается с воздухом

Американский журналист Грег Прайс в своем аккаунте Twitter опубликовал видео, в котором президент США Джо Байден во время очередного выступления сделал... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:46

2023-02-11T12:46

2023-02-11T15:37

в мире

сша

джо байден

twitter

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский журналист Грег Прайс в своем аккаунте Twitter опубликовал видео, в котором президент США Джо Байден во время очередного выступления сделал необычное заявление.Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.Ранее Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года. До этого американский президент сообщал, что намерен участвовать в избирательной кампании и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.

https://ria.ru/20230210/bayden-1851334841.html

сша

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в мире, сша, джо байден, twitter