https://ria.ru/20230211/bayden-1851387955.html
Байден рассказал, почему здоровается с воздухом
Байден рассказал, почему здоровается с воздухом - РИА Новости, 11.02.2023
Байден рассказал, почему здоровается с воздухом
Американский журналист Грег Прайс в своем аккаунте Twitter опубликовал видео, в котором президент США Джо Байден во время очередного выступления сделал... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:46
2023-02-11T12:46
2023-02-11T15:37
в мире
сша
джо байден
twitter
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский журналист Грег Прайс в своем аккаунте Twitter опубликовал видео, в котором президент США Джо Байден во время очередного выступления сделал необычное заявление.Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.Ранее Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года. До этого американский президент сообщал, что намерен участвовать в избирательной кампании и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.
https://ria.ru/20230210/bayden-1851334841.html
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в мире, сша, джо байден, twitter
В мире, США, Джо Байден, Twitter
12:46 11.02.2023 (обновлено: 15:37 11.02.2023)
Байден рассказал, почему здоровается с воздухом
Джо Байден признался, что постоянно ищет президента США, чтобы с ним поздороваться