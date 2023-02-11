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Океанолог с дредами признался, что рад сходству с "Аватаром"
Океанолог с дредами признался, что рад сходству с "Аватаром" - РИА Новости, 11.02.2023
Океанолог с дредами признался, что рад сходству с "Аватаром"
Лауреат президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 год океанолог Александр Осадчиев, носящий длинные дреды, признался, что рад сходству с героем... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:47
2023-02-11T10:47
2023-02-11T11:04
арктика
россия
владимир путин
джеймс кэмерон
российская академия наук
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лауреат президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 год океанолог Александр Осадчиев, носящий длинные дреды, признался, что рад сходству с героем популярного фильма "Аватар". "Это очень частый вопрос. Мои друзья, коллеги, конечно, сравнивают с "Аватаром". Соглашусь – я очень похож", - сказал ученый РИА Новости. "Но впервые "Аватар" я впервые посмотрел уже после того, как заплел себе дреды в 2016 году. И всплеск шуток про мои дреды был, когда вышел второй фильм "Аватар: Путь воды". Опять-таки, он про океан", - добавил Осадчиев. По словам лауреата, такие параллели его нисколько не смущают: "Наоборот, я рад быть похожим на "Аватара". И это здорово". Пока же на улицах и в магазинах Осадчиева, по его словам, не узнают. "Сейчас зима, и я хожу в шапке", - пояснил он. Сторонний интерес к столь необычной прическе Осадчиева не смущает. "Конечно, я представлял себе, что это будет. Я к этому отношусь в целом положительно и стараюсь не отказывать журналистам, если они просят комментарий", - сказал лауреат. Осадчиев полагает, что интерес к его дредам схлынет довольно быстро: "Может быть, неделя – и я вернусь в повседневную жизнь". "Это интересный опыт – побыть в роли "звезды". Но недолго", - резюмировал он. Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Осадчиев стал лауреатом премии за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. Торжественную церемонию награждения лауреатов премии в среду в Кремле провел президент РФ Владимир Путин. Научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона "Аватар" увидел свет в 2009 году, его же картина "Аватар: путь воды" вышла в широкий прокат в декабре 2022 года.
https://ria.ru/20230211/dredy-1851371602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, владимир путин, джеймс кэмерон, российская академия наук
Арктика, Россия, Владимир Путин, Джеймс Кэмерон, Российская академия наук
10:47 11.02.2023 (обновлено: 11:04 11.02.2023)
Океанолог с дредами признался, что рад сходству с "Аватаром"
Лауреат премии по науке Осадчев с дредами признался, что рад сходству с "Аватаром"
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лауреат президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 год океанолог Александр Осадчиев, носящий длинные дреды, признался, что рад сходству с героем популярного фильма "Аватар".
"Это очень частый вопрос. Мои друзья, коллеги, конечно, сравнивают с "Аватаром". Соглашусь – я очень похож", - сказал ученый РИА Новости.
"Но впервые "Аватар" я впервые посмотрел уже после того, как заплел себе дреды в 2016 году. И всплеск шуток про мои дреды был, когда вышел второй фильм "Аватар: Путь воды". Опять-таки, он про океан", - добавил Осадчиев.
По словам лауреата, такие параллели его нисколько не смущают: "Наоборот, я рад быть похожим на "Аватара". И это здорово".
Пока же на улицах и в магазинах Осадчиева, по его словам, не узнают. "Сейчас зима, и я хожу в шапке", - пояснил он.
"Но у меня сын ходит в школу, и на следующий день после церемонии награждения в родительском чате написали: "О, смотрите, это же папа нашего одноклассника". И меня в чате поздравили", - добавил ученый.
Сторонний интерес к столь необычной прическе Осадчиева не смущает. "Конечно, я представлял себе, что это будет. Я к этому отношусь в целом положительно и стараюсь не отказывать журналистам, если они просят комментарий", - сказал лауреат.
Осадчиев полагает, что интерес к его дредам схлынет довольно быстро: "Может быть, неделя – и я вернусь в повседневную жизнь". "Это интересный опыт – побыть в роли "звезды". Но недолго", - резюмировал он.
Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН
, доктор физико-математических наук Осадчиев стал лауреатом премии за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики
, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. Торжественную церемонию награждения лауреатов премии в среду в Кремле провел президент РФ Владимир Путин
.
Научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона
"Аватар" увидел свет в 2009 году, его же картина "Аватар: путь воды" вышла в широкий прокат в декабре 2022 года.